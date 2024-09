Alejandra Guzmán dice que Ninel Conde supuestamente robó mucho dinero: “La va a pagar”

Alejandra Guzmán ha vuelto a dar de qué hablar, ahora por las declaraciones que hizo acerca de Ninel Conde, acusándola de un supuesto robo de dinero, lo cual se reflejaría en las cirugías a las que se somete.

Entrevistada en el aeropuerto de la Ciudad de México para el programa de televisión “Despierta América”, la reina del rock fue cuestionada acerca de las cirugías plásticas de Ninel. Ella respondió: “Pues es que se robó mucho dinero, entonces pues se lo tiene que gastar, ¿no? Pero que Dios me la bendiga. Que Dios me bendiga a ella, su cara y sus n*****, porque la va a pagar. El karma es el karma”.

Con ello, Guzmán estaría refiriéndose a uno de los múltiples fraudes que cometió Larry Ramos, quien fue pareja de el bombón asesino en 2019. Dos años antes el colombiano defraudó a Alejandra por $4 millones de dólares, por lo que la cantante -junto con su hermano Luis Enrique- procedió a denunciarlo en Estados Unidos.

La reportera también le preguntó a Alejandra si actualmente tiene una relación sentimental, pero ésta dijo que no. “Pues porque ya no creo en el amor. La gente ya no ama, ya nada más ve a ver qué me saca. El último fue el peor, entonces ya como que estoy un poco ciscada, como mi hermano”.

Alejandra Guzmán continúa con su gira Brilla, y hace poco se presentó en Cancún con buen éxito. La cantante dará conciertos en Perú el 28 y 30 de noviembre, y el 6 de diciembre ofrecerá un concierto en el Foro GNP de Mérida, Yucatán.

