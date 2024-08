Alejandra Guzmán atiende a reporteros en supuesto estado inconveniente

Alejandra Guzmán regresó a la Ciudad de México después de pasar unos días en Estados Unidos. A su llegada al aeropuerto fue atendida por reporteros, y habló sobre la prueba de ADN que se hizo hace unos días su hermano Luis Enrique, para saber si es padre del niño Apolo, hijo de Mayela Laguna.

A pesar de que la cantante daba muestras de un supuesto estado de ebriedad, sus mensajes fueron muy directos: “Aquí está mi hermano, está muy feliz. Hasta que salió la verdad. La verdad es la verdad. Y les voy a decir una cosa: toda la vida me he callado porque prefiero cantar. Aquí está mi hermano conmigo”.

Los resultados de la prueba se darán a conocer la próxima semana, pero muy aparte de eso, Alejandra dijo que en su familia siempre han querido al pequeño. “Amamos a ese niño. Mi familia ama el amor y a Apolo. Ojalá y siempre esté protegido por Dios. Lo que nos ha pasado ustedes lo han visto, de la noche a la mañana. La verdad siempre va a salir adelante…Mi hermano ha sido un buen padre, súper buen padre. Ojalá y tuvieran algo igual”.

Los periodistas también le preguntaron a la artista acerca de su hija Frida Sofía, quien hace algunas semanas visitó México, supuestamente para tomar acciones legales en contra de Alejandra. Ella comentó: “Les quiero decir que los amo, que siempre he cantado para ustedes. Amo mi vida, amo a mi hija, amo todo lo que me ha dado la vida y demás. Quiero que sepan que por eso no he hablado, porque todo cae por su propio peso. A mi hija le mando un beso enorme. Le deseo lo mejor. Yo creo que ella va a salir adelante”.

En noviembre, Alejandra Guzmán dará dos conciertos en Perú, y el 6 de diciembre uno en Mérida, Yucatán, como parte de su gira Brilla. En su cuenta de Instagram ella publicó una selfie tomada durante el viaje que hizo a Estados Unidos en compañía de Luis Enrique, y la complementó con el mensaje: “Para siempre”.

