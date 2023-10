Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre la boda de Michelle Salas a la que no fue invitada

El enlace matrimonial entre Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz sigue dando de qué hablar y la más reciente declaración corresponde a la tía abuela de la socialité, Alejandra Guzmán. Y es que la cantante se ha vuelto el blanco de cuestionamientos luego de no ser invitada a la boda llevada a cabo en Italia.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la intérprete de “Yo te esperaba” finalmente rompió el silencio sobre la boda que ha tenido a todo México en la orilla de sus asientos.

“Estaría yo allá en la boda si me hubieran invitado, ¿no?. No estaría trabajando, pero tengo trabajo. La amo. A Michelle le mando un beso, que tenga el día más feliz de su vida. Me da mucho gusto que esté feliz, eso es lo más bello en la vida“, informó la famosa.

Asimismo, Alejandra Guzmán abordó la presencia de Luis Miguel en el enlace matrimonial, sobre todo luego de que durante los últimos meses su presencia había sido todo un misterio para los medios.

“Me encanta que pueda ir su papá. Es su papá, que padre. Tenía que echar buena onda. Creo que eso lo más maravilloso que te pueda pasar, que puedas ser feliz en la vida. ¡Caray! Hay que brindar”, detalló ante las cámaras.

Para finalizar, Guzmán reiteró que actualmente prefiere enfocarse en sus compromisos laborales y no engancharse en la polémica que desató su presunto distanciamiento del resto de integrantes de la familia Pinal.

“Estoy feliz de que voy a celebrar 35 años de carrera. Voy a muchos lugares. Entonces, estoy feliz, bendecida, agradecida de tener salud, público, trabajo”, dijo para finalizar.

Cabe recalcar que dichas palabras surgen a solo unos días de que la cantautora diera mucho de qué hablar gracias a la publicación que hizo en Instagram. Se trató de una fotografía en la que se le ve acompañada de su madre Silvia Pinal y haciendo una señal obscena con la mano. Esta señal habría sido interpretada por algunos como un mensaje hacia su familia por el “rechazo”.

