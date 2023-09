Alejandra Guzmán confiesa quién pudo evitar que la invitaran a la boda de Michelle Salas

Mucho se ha hablado de si Alejandra Guzmán asistirá o no a la boda de Michelle Salas, y por eso esta vez la rockera de nuevo decidió hablar sobre si existe o no una razón para que todavía no haya sido requerida para la ceremonia, que diversos medios mexicanos aseguran será en Italia.

Pues recordemos que La Guzmán no fue invitada a la preboda que hizo Michelle en Ciudad de México, la cual realizó para que su bisabuela, Doña Silvia Pinal pudiera asistir, ya que la que se realizará en el extranjero, ya no está en condiciones físicas adecuadas para hacer ese tipo de viajes.

Así lo reveló la propia Sylvia Pasquel, hija mayor de la Diva del Cine de Oro. Quien señaló que al parecer ya está todo listo para que se lleve a cabo la gran ceremonia de los novios, Michelle Salas y el empresario venezolano Danilo Díaz.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre la boda de Michelle Salas?

Fue durante el programa de radio “Fórmula espectacular con Flor Rubio”, donde La Guzmán fue cuestionada por la prensa sobre si asistirá al evento programado para este año en Italia, a lo que respondió que no la invitaron y al ser cuestionada sobre el motivo respondió con su particular sinceridad y en sarcasmo que le preguntaran a Sylvia Pasquel.

“Pregúntale a Sylvita, que me quiere tanto”, respondió Alejandra Guzmán.

Dichas declaraciones contrastan, pues al parecer habría una ruptura familiar debido a un distanciamiento entre Sylvia Pasquel y la cantante.

Algo distinto a lo que dijo Pasquel hace unos días ante la prensa que se reunió para el cumpleaños de Doña Silvia Pinal, ya que aseguró que tenía una gran relación con su hermana mejor.

¿Cuál es el problema entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel?

Pero en una entrevista reciente con Pati Chapoy, la intérprete de “Eternamente bella” reconoció que la relación con su media hermana nunca ha sido muy cercana por la diferencia de edad.

Por su parte Sylvia Pasquel negó que existiera alguna diferencia entre ellas, pero un amigo muy cercano a ella reveló que en sus fiestas prohíbe que los invitados pongan música de Alejandra Guzmán o Luis Miguel, dejando en claro que no le tiene la mejor fe a su media hermana ni a su medio hermano Luis Enrique Guzmán y que parte de los conflictos sería por la herencia.

Alejandra siempre ha dicho que no le interesa nada y es que sin duda es la hija de Silvia Pinal que más éxito ha tenido en su carrera y más fortuna acumula, sólo le interesa la pintura de Diego Rivera.

Incluso se han filtrado audios de Sylvia Pasquel hablando mal de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia pinal y Enrique Guzmán, donde asevera que él se la pasa hablando de los males de su mamá y que cambio desde que estaba con Mayela. Hasta acusó que pareciera que se quería quedar con toda la herencia.

“Lo veo muy avorazado, muy interesado en la herencia”, exclamó Sylvia Pasquel.

Hace unos días ambas reaparecieron en el cumpleaños de Silvia Pinal y ahí Alejandra dijo que no debía haber diferencias porque eran una familia pequeña y hasta tocó la mano de su hermana.

Quien sólo asumió, pero no respondió nada al respecto ni dio otra palabra de aliento para su hermana lo que podría demostrar que si hay distanciamiento.

