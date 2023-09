Alejandra Guzmán revela la trágica muerte de su hermana ¡Denuncia que famoso actor la dejó morir sola! | VIDEO

Esta semana Alejandra Guzmán no paró de estar bajo los reflectores tras su reciente entrevista con “Ventaneando”. Y esta vez relató cómo fue la muerte de su hermana Viridiana y cómo estaba acompañara de un famoso actor.

Fue hace 40 años que la familia Pinal se vistió de luto, en especial la gran Silvia Pinal, quien vivió la muerte de una de sus hijas, Viridiana Alatriste, quien pereció en un accidente de automovilístico.

La joven eligió seguir los pasos de su madre y actuó en algunas telenovelas, como “Honrarás a los tuyos” y “Mañana es primavera”, así como la cinta “La seducción”. A pesar de que tenía una carrera prometedora, la celebridad falleció a los 19 años el 25 de octubre de 1982 en un terrible accidente de auto.

Guzmán confesó en una charla con Pati Chapoy en la que reveló que Viridiana Alatriste estaba acompañada por su novio Jaime Garza cuando falleció. La cantante de “Llama por favor” indicó que no hace mucho tiempo se enteró que el novio de su hermana se encontraba con ella en el momento del accidente.

Sin embargo, desconoce cómo es que él logró sobrevivir a esto, mientras que abandonó a la integrante de la Dinastía Pinal.

“Mi hermano (Luis Enrique Guzmán) se enteró por alguien que realmente Jaime había estado con ella cuando murió, que él se había salido del coche. Le escribía en cartas y le decía: ‘Dime qué quieres que arregle aquí y yo te ayudo’ pero yo no sabía que era eso, que la habían abandonado ahí en el accidente. Hasta ahora yo me enteré de que Jaime estaba ahí con ella, fuerte ¿no?”

Guzmán se dijo sorprendida de que el actor nunca hubiera hablado al respecto y admitido que estuvo con Viridiana cuando perdió la vida. “Esas son las cosas que a mí me sorprenden. Después de tantos años cómo pudo haber vivido con esa cosa y no le fue nada bien en la vida”, destacó Alejandra Guzmán, quien aunque no lo mencionó podría haber hecho referencia a los graves problemas de salud que vivió Garza al final de su vida.

En tanto, Jaime Garza, quien falleció en mayo del 2021, dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante poco antes de perder la vida, en la que habló de su relación con Viridiana. Durante la plática, el actor de telenovelas recordó el lamentable accidente que sucedió después de que la hija de Silvia Pinal decidiera irse de una reunión en su departamento. “Sentí un poco precipitada su decisión de irse, inquieta. La vi preocupada, pero no iba tomada”.

El galán de televisión destacó que fue hasta el siguiente día que supo del fallecimiento de su novia: “Total se fue, y me fueron a tocar en la mañana, para decirme que chocó y se mató.” Asimismo, señaló que se le borró la memoria de lo impactante de la noticia: “Se me fue el avión. Se me bloqueó. No recuerdo más que me fueron a tocar, porque fue una desgracia. Tenía un futuro maravilloso. Era un angelito y para la Pinal un madrazo tremendo”.

Sigue leyendo:

Alejandra Guzmán confesó que Frida Sofía la golpeó ¡Así fue el duro momento! | VIDEO

Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre una posible reconciliación con su hija, Frida Sofía | VIDEO

Frida Sofía reacciona a la nueva canción que su madre, Alejandra Guzmán le habría dedicado | VIDEO

No solo a Miguel Bosé, comando armado también roba mansión de exmánager de Alejandra Guzmán

Exnuera de Silvia Pinal estalla contra los audios filtrados donde ataca a la actriz | VIDEO

Exnuera de Silvia Pinal confiesa que la actriz le da flojera y debe consumir sustancias prohibidas para soportarla

Alejandra Guzmán publica tierna foto junto a su hija, Frida Sofía ¿Se reconciliaron?