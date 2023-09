Alejandra Guzmán confesó que Frida Sofía la golpeó ¡Así fue el duro momento! | VIDEO

La cantante mexicana Alejandra Guzmán decidió una vez más romper el silencio y robarse los reflectores en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista con “Ventaneando” en la que habló sobre el distanciamiento que ha tenido en los últimos años con su hija, Frida Sofía.

Durante la transmisión del pasado jueves 31 de agosto, Pati Chapoy, la titular del programa, presentó fragmentos de la plática que tuvo con Alejandra Guzmán. Uno de los momentos más fuertes fue cuando la cantante habló sobre los golpes que recibió de parte de su hija.

Severamente conmovida, Alejandra Guzmán, hija de la primera actriz, Silvia Pinal y del cantante, Enrique Guzmán, habló sobre todo el proceso que ha vivido Frida Sofía desde que llegó a Estados Unidos y fue diagnosticada con un trastorno de personalidad.

Sin guardarse nada, la intérprete de “Yo te esperaba”, “Día de suerte” y “Hacer el amor con otro” dijo que el diagnostico de Frida Sofía la llevó a automedicarse y ha protagonizar distintos actos de violencia. Fue en ese momento cuando habló de las agresiones que sufrió de parte de su hija.

Al ser cuestionada sobre si fue golpeada por su hija, Alejandra Guzmán dijo que sí, pero afortunadamente recibió el apoyo de una persona que presenció lo ocurrido. Reiteró que no podían controlar el enojo de Frida Sofía, por lo que tomaron la decisión de salir del lugar.

“Sí. Hubo varias. Había una persona y ella se encargó de sacarme de la casa. No podíamos controlarla”, contó.

Cerca de romper en llanto, Alejandra Guzmán aseguró que las actitudes de Frida Sofía hacía ella forman parte de un resentimiento que surgió desde su corazón. Dijo que no se sentía con la facultad de reclamarle por todo lo que ha vivido desde su llegada a Estados Unidos.

“Es parte de un resentimiento que surge en su corazón. No soy nadie para reclamárselo”, sentenció.

Fue hace unos años cuando Frida Sofía concedió una entrevista en la que reveló que sufrió abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán. A partir de ese momento la joven ha estado distanciada de todos los integrantes de la Dinastía Guzmán. Su madre no se cierra a la posibilidad de una reconciliación, pero hasta el momento no ha sucedido.

Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre una posible reconciliación con su hija, Frida Sofía

En entrevista exclusiva para Pati Chapoy y Ventaneando, la rockera abrió su corazón y habló de cómo fue el momento en el que decidió plasmar sus sentimientos en el tema “Milagros” y hablar del gran dolor que significa para ella estar lejos de su hija Frida Sofía.

Además, Alejandra Guzmán reveló que esta es la primera vez que habla de esto públicamente, pues siempre lo ha hecho con su psicólogo pero está segura que le hará muy bien externar lo que siente.

“Es un intento de recuperación para mi, por que no me había atrevido a tocar la herida, a abrir la herida y a que sangrara y a poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo, creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, llena de esperanza, llena de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas”, explicó Alejandra Guzmán

La también llamada “Reina de corazones” reveló que no había hablado del tema desde hace más de dos años, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de tener un acercamiento con su única hija.

