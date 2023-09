Frida Sofía le lanza dura indirecta a su madre Alejandra Guzmán tras asegurar que la golpeó

Cuando creíamos que la Familia Guzmán Pinal por fin estaría en paz, Alejandra Guzmán abrió la caja de pandora tras sus más recientes declaraciones. Pero hubo unas en específico que generaron o más bien avivaron viejas heridas, pues habló sobre los supuestos golpes que le dio su hija Frida Sofía.

Fue durante una charla con Pati Chapoy, titular del polémico programa de TV Azteca, “Ventaneando”, en donde la cantante confesó que supuestamente su hija la golpeó, pues estaba teniendo un episodio en la que estaba completamente fuera de control.

“Sí me golpeó. Hubo varias. Había una persona, que es Alejandra Corvarrubias, que era mi asistente hace mucho tiempo, y se encargó de sacarme de la casa. No podíamos controlarla”. ALEJANDRA GUZMÁN

Según la intérprete de “Reina de Corazones”, esto comenzó cuando decidió enviarla a rehabilitación por el abuso de pastillas para controlar su boderline.

“Creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón. No soy nadie para reclamárselo, pero hemos tocado el tema con doctores. Y, en ciertas ocasiones, hemos, las dos, pedido disculpas. Pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma”. ALEJANDRA GUZMÁN

Ante estas declaraciones, Frida Sofía, única hija de Alejandra Guzmán decidió lanzar un inesperado mensaje en redes sociales que desató todo tipo de comentarios.

Pues subió a su cuenta de Instagram un polémico mensaje, en el cual mandaba una poderosa respuesta a las controversiales declaraciones de su madre.

La influencer publicó un pequeño Reel en el que se escucha una voz en off que dice “A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio”, mientras que la imagen se puede leer el texto “You become who you don’t forgive” (Conviértete en quien no perdona), publicación que desató muchas especulaciones entre los internautas.

La nieta de Doña Silvia ocasionó que los fans y sus amigos comenzaran a explicar el motivo que la llevó a publicar dicho post.

La también empresaria, de 31 años, colocó en la descripción de su post “En estado inconveniente” junto con un emoji de payaso y una mano con los dedos en puño, haciendo referencia a una señal obscena.

Como era de esperarse recibió algunos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores en Instagram: “TE ABRAZO MI FRIDA NO ESTÁS SOLA. ¡¡¡Honestamente no hay corazón solo el ‘Yo’ los que nos hieren”, “Lo peor YA paso!!! Eres una Guerrera que NUNCA se te olvide! Yes YOU CAN!!” y “Que no te quiten tu paz! Eres una guerrera y la vida te lo está recompensado”.

La mayoría coincidió que era en respuesta a las declaraciones de La Guzmán, y también se reveló que se refería al reciente escándalo que protagonizó en el que un programa de espectáculos aseguró que estaba en estado inconveniente durante las grabaciones de “Mira quien baila” de la cadena estadounidense Univision, por lo que no puedo continuar con su participación.

Cabe recordar que esto nos sorprendió, pues Frida Sofía no había reaccionado a la canción “Milagros” de Alejandra Guzmán. Pues hace referencias su madre hacia ella, incluso incluyó en su video algunas fotos de ella cuando era pequeña.

Después de que la rockera lanzara su tema “Milagros”, su hija se había mantenido indiferente al respecto, ya que en sus redes sociales no había manifestado ningún tipo de reacción, algo que sorprendió mucho a sus admiradores.

Pues es una persona que no se suele quedar callada, sin embargo, esta vez pasó por alto la canción que la dedicó su madre y las recientes declaraciones de cómo está su relación, pues desde hace algunos años no hay indicios de una reconciliación.

