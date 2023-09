Michelle Salas no invitó a su boda a sus dos tías más famosas ¡Esto dijeron!

Michelle Salas, conocida por ser la hija de Luis Miguel, está nada de llegar al altar, pero lo está haciendo en medio de una tremenda polémica familia. Pues habría un distanciamiento con su familia cercana.

Justo por eso, en el marco de su preboda, la cual celebró en la Ciudad de México, donde estuvo acompañada de su madre, Stephanie Salas, su media hermana Camila y su abuela y su bisabuela, Silvia Pinal, hubo ausencias que realmente se notaron y mucho.

Dos de ellas fueron las de sus tías más famosas, pues son todas unas estrellas en el mundo del espectáculo hispano, ya que han hecho una carrera como las grandes.

Se trata nada más de Alejandra Guzmán y de la gran Rocío Banquells, quienes han sido entre las más destacadas cantantes que ha tenido México a nivel internacional.

La primera es la media hermana de su abuela, Sylvia Pasquel, quien ha tratado de mantener cercanía con La Guzmán. A tal grado que hace poco en una charla con “Ventaneando”, la propia Alejandra confesó que era la madrina de Michelle.

Pero a pesar de ello y de que la vio creció, de plano la rockera no vio llegar su invitación para acompañarla a su boda y mucho menos a su preboda, así lo reveló a Pati Chapoy.

Durante esta charla, La Guzmán fue cuestionada sobre si asistirá a la boda de la hija de Stephanie Salas respondió con la sinceridad que la caracteriza “no me ha invitado”, sin dar más detalles al respecto y hasta le envió un mensaje “ella sabe que la adoro”.

La rockera compartió que Michelle es su ahijada “qué bueno que ya encontró su vida, está enamorada, escribe muy bien”, aseveró que le daba mucho gusto que saliera adelante por ella misma.

Rocío Banquells confiesa que tampoco la invitaron a la boda de Michelle Salas

Pero La Guzmán no es la única que no fue requerida por parte de la hija de Luis Miguel, lo mismo le sucedió a la gran Rocío Banquells, quien no sólo es una estrella de la música sino también una institución del teatro y la televisión como actriz.

Incluso sorprendió al revelar que de plano no fue invitada a este evento, pues recordemos que Rocío tiene uno de los duetos más memorables con Luis Miguel, padre de Michelle y quien ha ayudado a su hija a que consiga trabajar para firmas y tenga una vida llena de lujos y demás.

Pues ambos cantan la famosa melodía “No me puedo escapar de ti” creada en 1987, dos años antes de que naciera Michelle, y que forjó una gran amistad entre Banquells y Luismi.

Fue en una charla con el programa “Ventaneando”, en donde Rocío confirmó que no fue invitada a la boda de Michelle Salas “porque es algo de familia muy directa”, afirmó que no es muy cercana a la bisnieta de Silvia Pinal.

“Sería padre que me invitarán, pero no he sido requerida”, reconoció Rocío Banquells.

Sobre si Luis Miguel debería asistir a la boda dijo “ojalá que tenga esa felicidad de tener a sus padres juntos en un momento tan importante” y recalcó que como Stephanie Salas ha hecho el papel de papá y mamá con Michelle, ella se merece entregar a su hija y no Luis Miguel, con quien no tiene mucho contacto.

Finalmente se pronunció sobre el supuesto distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, que la rockera reconoció y Pasquel negó.

Pero cuando la hija de Enrique Guzmán le tocó la mano diciendo que debían estar unidas la abuela de Michelle Salas no se mostró muy expresiva, Banquells confió en que lograrán encontrar la solución a sus conflictos.

“Espero que tengan la madurez de arreglar todos los problemas, la sangre llama” ROCÍO BANQUELLS

