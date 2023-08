Silvia Pinal no asistirá a la boda de su bisnieta Michelle Salas por este delicado motivo | VIDEO

Michelle Salas está a nada de llegar al altar, pero al parecer acaba de recibir una noticia devastadora, pues su bisabuela, la gran Silvia Pinal no podrá asistir a su enlace matrimonial.

Fue Sylvia Pasquel quien confirmó que la primera actriz Silvia Pinal no podrá asistir al encuentro matrimonial de la joven modelo.

Pues según lo que se reveló no se casará en México, así que a la famosa celebridad del Cine Mexicano se le dificulta trasladarse a otro país sólo para ver cómo la también hija de Luis Miguel llega al altar.

Pasquel tuvo un encuentro con la prensa en el que le cuestionaron al respecto de diferentes temas en los que está involucrada su familia, entre ellas la boda de su nieta.

A pesar de que la actriz no quiso hablar mucho al respecto, pues insiste que le corresponde a Michelle dar información sobre su llegada al altar, reveló que Silvia Pinal no asistirá a la celebración debido a que será lejos de México y no puede viajar ya que es un adulto mayor.

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella, tiene que llevar enfermeros y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visas, y no es como ‘Enchílame ésta’ de que me voy a Acapulco y me llevo a mi mamá con los enfermeros” SYLVIA PASQUEL

Es así como la Diva de la Época de Oro del Cine Mexicano se une a la lista de personalidades que no podrá estar presente en la boda de la joven.

Silvia Pinal levanta la mano para entregar a Michelle Salas en el altar ante rechazo de Luis Miguel

Sin duda estamos que no nos calienta ni el sol, después de que la polémica revista TV Notas de México, diera a conocer que Luis Miguel habría rechazo entregar a su ÚNICA HIJA, Michelle Salas, en el altar.

Si esto es verdad, Luismi ya no merece que le llamemos el “Sol de México”, pues Michelle Salas, quien es su primogénita ha recibido de parte de él rechazos y malos tratos, y este sería el colmo.

“Se animó a llamarlo para proponerle que la entregara en el altar. Él le dijo tajantemente que no, que estaba muy ocupado con su gira y que no tenía tiempo”, confesó un amigo cercano a la familia a la controversial publicación.

Pero en la intimidad de la familia de Salas, le dan vuelta a la página a lo que habría sido este desaire, que ya no nos sorprende del cantante de “La Incondicional”.

Pues en esta ocasión, Doña Silvia Pinal, ícono del Cine de Oro mexicano, sacó la casta por su bisnieta, y dejó ver que Michelle siempre contará por su apoyo.

A tal grado que no descarta ser ella quien la lleve hasta el altar, porque ella misma reconoció que es como su madre, así que tendría todo el derecho de hacerlo, y seguro Michelle estaría encantada.

Fue en un encuentro con la prensa, donde la creadora de “Mujer, casos de la vida real”, habló sobre la boda de Michelle Salas, así como de su próximo marido y futuro integrante de la Dinastía Pinal.

La matriarca de las Pinal confesó que Michelle hace una excelente pareja con el empresario venezolano y su futuro esposo, Danilo Díaz. Aseguró que los dos son unas excelentes personas y tendrán un bello matrimonio: “Hacen una pareja increíble”.

Además de que Doña Silvia aprovechó para levantar la mano para entregar a Michelle en el altar con el empresario venezolano. A pesar de que no puede realizar el viaje, la famosa dijo que sí ya que se considera la mamá de la hija de Luis Miguel: “¿Por qué no? No soy su papá, pero soy su mamá”.

Sigue leyendo:

Silvia Pinal levanta la mano para entregar a Michelle Salas en el altar ante rechazo de Luis Miguel | VIDEO

Luis Miguel rechaza entregar a Michelle Salas en el altar y revelan el inaudito motivo

Sergio Mayer no soporta escuchar las canciones de Luis Miguel ¡Así estalló en La Casa de los Famosos! | VIDEO

Michelle Salas tiene inédita reacción al saber que a Luis Miguel le dicen “Rey Cucaracho” | VIDEO

Michelle Salas rompe el silencio sobre su boda y es cuestionada sobre Luis Miguel | VIDEO

Tía de Michelle Salas habla sobre si Luis Miguel llevará al altar a su hija | VIDEO