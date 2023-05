Michelle Salas entra en ‘crisis’ por culpa de las canas ¡Así lo publicó en Instagram!

Nadie se escapa de las canas, y así lo dejó ver la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, quien publicó en sus redes que antes de su boda le han comenzado a salir al despoblado.

Esto es justo lo que Michelle Salas está viviendo, puesto que reveló a través de sus stories de instagram que entró en drama total al notar que en la parte alta de su cabeza estaban saliendo decenas de canas que hace un mes no estaban ahí. Cabe señalar que la misma Michelle indicó que estas podían deberse al estrés al que se ha sometido con la reciente noticia de su matrimonio.

Con algo de preocupación y desconcierto, fue como Michelle Salas se mostró a través de sus stories en instagram para platicar sobre las canas que ahora abundan en su melena rubia.

“Quiero aprovechar este momento para contarles algo muy privado y muy personal porque, si ven aquí, en las últimas 3 semanas me han salido como 150 canas y no estoy entendiendo la razón. No sé cómo en 3 semanas pueden salir 100 canas si antes tenía como 5 medio escondidas”

Luego de esto, Michelle precisó que es posible que el estrés que vive en días recientes sea el culpable de estas terribles canas.

“Osea, no sé si es el estrés, yo creo que sí es estrés. A ver, estoy en mis treintas, tampoco creo que la genética sea tan mal pedo y ya desde ahorita ¿pelo blanco, yo?”

Para rematar el instante, dijo que este mismo jueves iría con Joanna Vargas, su especialista en cuidado del cabello y la piel cuando está en Nueva York, para que le haga un tratamiento. De igual forma, puso a debate qué color de melena le favorecerá más.

“Mucha gente me ha dicho que es por estrés y mi pregunta es si el día que ya no esté tan estresada me van a dejar de salir o ya valí maíz. Mi segunda pregunta es que mañana ya tengo cita para pintarme el pelo y no sé qué hacer, si pintarme el cabello un tono más claro o dejármelo de mi tono castaño. Si es más rubia, será para tapar mis canas que con tanto orgullo me he ganado”

Sigue leyendo:

Tía de Michelle Salas habla sobre si Luis Miguel llevará al altar a su hija | VIDEO

Quién es Danilo Díaz, el prometido y futuro de esposo de Michelle Salas

Luis Miguel lleva a las hijas de su novia, Paloma Cuevas ¡A la escuela!

Maluma anuncia su gira rindiendo homenaje a Luis Miguel

Luis Miguel publica inesperada foto con su mamá en sus redes sociales