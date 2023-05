Quién es Danilo Díaz, el prometido y futuro de esposo de Michelle Salas

La influencer mexicana Michelle Salas anunció que está comprometida con Danilo Díaz Granados, un empresario venezolano y que le dio un imponente anillo de compromiso.

La pareja se conoció en el 2016 y en ese mismo año iniciaron una relación, pero se separaron y se les volvió a ver juntos en el 2022.

El venezolano es graduado de Ciencias Económicas y Empresariales en el Babson College de Massachusetts. Pese a que nació en el país suramericano, creció en Estados Unidos y actualmente vive en Miami.

Díaz Granado es el encargado de llevar la empresa “Toys for boys”, una empresa encargada en artículos de lujo, como las joyas y autos de alta gama.

Se ha visto en redes sociales que Díaz Granado ha viajado constantemente a México y que es muy cercano a la dinastía Pinal.

Hasta el momento no se tiene mayores detalles de la boda, se especula que podría realizarse en República Dominicana.

Stephanie Salas será la que entregue a Michelle Salas en el altar y no Luis Miguel

En medio del furor que causó el anuncio de su compromiso con Danilo Díaz Granados, se dio a conocer que Michelle Salas será entregada al altar por su madre, la cantante y actriz Stephanie Salas, esto en lugar de Luis Miguel, con quien cortó su lazo de padre e hija desde hace varios años.

Hace tan solo unos días que la influencer dio a conocer la inesperada noticia de su compromiso con el empresario Danilo Díaz con una tierna publicación en Instagram: “The beginning of forever. Us”, escribió para acompañar dos fotografías en blanco y negro donde aparece abrazando a su prometido.

Bajo esa tesitura, la sección de comentarios se llenó de cuestionamientos hacia la joven sobre los detalles de sus nupcias, siendo la posibilidad de que Luis Miguel asista a su gran día.

No obstante, la hija de Sylvia Pasquel envió un contundente mensaje con el que disipó cualquier duda y dejó claro que el lazo de padre e hija entre él y Michelle Salas no ha sanado. “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… ¡así que me agarras fuerte!“, precisó.

