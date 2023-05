Tía de Michelle Salas habla sobre si Luis Miguel llevará al altar a su hija | VIDEO

La boda de Michelle Salas con su novio Danilo Díaz ha causado muchas expectativas, sobre todo por la presencia de su papá Luis Miguel, quien este año iniciará lo que parece ser una exitosa gira y con el que presuntamente está distanciada.

Muchos fanáticos se preguntan si será “El Sol de México” el que la entregue en el altar, sin embargo, su tía Mary Paz Banquells habló al respecto, y aunque no descartó que el cantante asista al evento, indicó que su mamá Stephanie Salas estará ahí.

Mary Paz, quien es media hermana de Sylvia Pasquel, tuvo un encuentro con la prensa, en la que le preguntaron sobre la boda de Michelle Salas, a la que dejó ver que es una de las invitadas, pues sabe algunos detalles al respecto.

Aunque no quiso hablar mucho sobre el tema, ya que indicó que eso le corresponde a la novia, sí reveló su opinión con respecto a la presencia del intérprete de “La incondicional” en la próxima unión matrimonial de su primogénita.

No obstante, dejó ver que ella está a favor que quien entregue a Michelle en el altar sea su mamá Stephanie Salas, la cual la ha cuidado y ha apoyado desde que era una niña, pues hay que recordar que tras el nacimiento de la ahora modelo, el intérprete se alejó y fue hasta su adolescencia que la reconoció como su consanguínea.

“Mi opinión es que Michelle tiene mucha madre y ha sido madre y padre. Ya es cuestión y decisión de ella, principalmente de Michelle. Tiene mucha mamá y hoy en día muchas mamás entregan a sus hijas, entonces yo creo que Michelle tiene mucha mamá”, destacó la actriz, que también es exesposa de Alfredo Adame.

Esta es la segunda vez que se habla de que Stephanie podría ser la que se presente en el altar con Michelle, pues la propia cantante que dejó ver la posibilidad.

“Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz! Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte!!!! Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush. Enhorabuena mi amor. Viva el amor. Felicidades!!!!”, le escribió la intérprete de “Ave María” en la foto en la que confirmó su compromiso.

En tanto, Mary Paz Banquells reveló que Michelle Salas se casará en el extranjero y que sólo asistirá el círculo más cercano: “No va a ser ni en México ni en Estados Unidos, pero no puedo decir como precisamente va a ser fuera de México, nada más va a ir la familia más cercana, o sea, su abuela, su madre, su hermana, los más, más cercanos. Ojalá que yo pueda colarme”, aseguró.

Sigue leyendo: