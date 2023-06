Silvia Pinal levanta la mano para entregar a Michelle Salas en el altar ante rechazo de Luis Miguel | VIDEO

Sin duda estamos que no nos calienta ni el sol, después de que la polémica revista TV Notas de México, diera a conocer que Luis Miguel habría rechazo entregar a su ÚNICA HIJA, Michelle Salas, en el altar.

Si esto es verdad, Luismi ya no merece que le llamemos el “Sol de México”, pues Michelle Salas, quien es su primogénita ha recibido de parte de él rechazos y malos tratos, y este sería el colmo.

“Se animó a llamarlo para proponerle que la entregara en el altar. Él le dijo tajantemente que no, que estaba muy ocupado con su gira y que no tenía tiempo”, confesó un amigo cercano a la familia a la controversial publicación.

Pero en la intimidad de la familia de Salas, le dan vuelta a la página a lo que habría sido este desaire, que ya no nos sorprende del cantante de “La Incondicional”.

Pues en esta ocasión, Doña Silvia Pinal, ícono del Cine de Oro mexicano, sacó la casta por su bisnieta, y dejó ver que Michelle siempre contará por su apoyo.

A tal grado que no descarta ser ella quien la lleve hasta el altar, porque ella misma reconoció que es como su madre, así que tendría todo el derecho de hacerlo, y seguro Michelle estaría encantada.

Fue en un encuentro con la prensa, donde la creadora de “Mujer, casos de la vida real”, habló sobre la boda de Michelle Salas, así como de su próximo marido y futuro integrante de la Dinastía Pinal.

La matriarca de las Pinal confesó que Michelle hace una excelente pareja con el empresario venezolano y su futuro esposo, Danilo Díaz. Aseguró que los dos son unas excelentes personas y tendrán un bello matrimonio: “Hacen una pareja increíble”.

Además de que Doña Silvia aprovechó para levantar la mano para entregar a Michelle en el altar con el empresario venezolano. A pesar de que no puede realizar el viaje, la famosa dijo que sí ya que se considera la mamá de la hija de Luis Miguel: “¿Por qué no? No soy su papá, pero soy su mamá”.

Sigue leyendo:

Luis Miguel rechaza entregar a Michelle Salas en el altar y revelan el inaudito motivo

Sergio Mayer no soporta escuchar las canciones de Luis Miguel ¡Así estalló en La Casa de los Famosos! | VIDEO

Michelle Salas tiene inédita reacción al saber que a Luis Miguel le dicen “Rey Cucaracho” | VIDEO

Michelle Salas rompe el silencio sobre su boda y es cuestionada sobre Luis Miguel | VIDEO

Tía de Michelle Salas habla sobre si Luis Miguel llevará al altar a su hija | VIDEO