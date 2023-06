Michelle Salas tiene inédita reacción al saber que a Luis Miguel le dicen “Rey Cucaracho” | VIDEO

Aracely Arámbula desató las burlas y a la vez las críticas en redes sociales después de que se refiriera a su expareja Luis Miguel como el “El Rey Cucaracho”. Algo que al enterarse la primogénita del “Sol de México”, no pudo evitar reírse al respecto.

Michelle Salas se la está pasando de arriba abajo en medio de los preparativos de su boda con un empresario venezolano. Justo por eso ha estado visitando México constantemente.

Y la prensa azteca la ha captado en repetidas ocasiones en el Aeropuerto de la Ciudad de México donde la han cuestionado de todo.

Primero sobre si su famoso padre, Luis Miguel, la llevará al altar, y segundo sobre lo que dijo quien fuera su madrastra hace unos años, Aracely Arámbula, acerca del apodo que le puso a su famoso padre.

Recordemos que Arámbula y Gallego Basteri sostuvieron un romance por más de cuatro años, el cual inició en 2005, fecha aproximada en la que Michelle volvió a la vida del cantante de “Tú o ninguna”.

Así que fue una etapa en la que ambas convivieron y bastante mientras los hijos que tuvieron en común eran pequeños. Incluso Michelle le ha mandado mensajes de feliz cumpleaños a sus queridos hermanos, a quienes cada que puede les da su amor como la hermana mayor que es.

Michelle salas habla de su boda pic.twitter.com/0IvNZUpBqL — Lo + viral (@VideosVirales69) June 4, 2023

Por eso la bisnieta de Doña Silvia Pinal trata de no opinar ni tomar ningún bando cuando le preguntan sobre su padre o su expareja, Aracely Arámbula.

Y esta vez no fue la excepción, pues al momento que a Michelle Salas se le preguntó su opinión sobre este inesperado apodo para su padre. Se limitó a reír y evadir el tema, señalando que seguramente lo hizo Aracely jugando, quitándole importancia, a lo que algunos ya han tomado como insulto.

Pero incluso Salas confesó que no ha visto el video donde Arámbula hace este comentario, así que no lo tomaba a mal.

“No lo he visto (risas) ¿dónde dijo eso?, ¡ay, Dios! qué risa, pues yo creo que lo dijo de broma, no sé es que no lo vi” MICHELLE SALAS

Por otra parte, Michelle también fue cuestionada sobre la pensión alimenticia con la que supuestamente no cumple “El Sol”, sin embargo, no quiso hablar sobre el tema pues asegura que a ella no le corresponde dar esa información, pues no hay nada que le conste al respecto.

