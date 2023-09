Alejandra Guzmán revela lo único que desea de la herencia de su madre, Silvia Pinal ¡Inesperado! | VIDEO

Silvia Pinal es una de las figuras más representativas del mundo del espectáculo en Mexico, en primer lugar por su carrera y en segundo por la familia que ha forjado, cuyos hijos han tenido largas y destacadas carreras.

Pero más allá del dinero y la fama, en la vida hay ciertos detalles que generan la felicidad, y eso le sucede a Alejandra Guzmán cuando se habla de la herencia que le puede dejar su madre, ya cercana a los 92 años.

La revelación fue dada a conocer en una entrevista que Alejandra Guzmán le concedió a al periodista Paty Chapoy, en la que dio detalles sobre la herencia que aspira a tener de su madre, una figura de la época del Cine de Oro Mexicano. Y la respuesta tiene que ver con el hecho de que Silvia fue la musa de Diego Rivera.

“(El cuadro de Diego Rivera) es lo único que quiero que me herede , pero ya vi que hay pájaros en el alambre, dicen que no me lo puede heredar porque tiene que entrar al museo de Diego Rivera, lo que no entiendo es que si se lo regaló a mi mamá, ¿por qué le sigue perteneciendo a Diego? Entonces que me lo regale a mí y todo bien” ALEJANDRA GUZMÁN

El próximo 12 de septiembre Silvia Pinal cumplirá 92 años, una mujer que se ha vuelto icónica por sus actuaciones en el cine o por conducir ‘Mujer, Casos de lavada Real’.

Silvia procreó a cuatro hijos: Luis y Alejandra Enrique Guzmán que son hijos del cantante de rock and roll Enrique Guzmán, Viridiana Alatriste que fue hija del actor Gustavo Alatriste, y Sylvia Asquel, hija del actor Rafael Banquells.

Pero Alejandra no quiere pelear mayor herencia, incluso cuando cuando Paty Chapoy le preguntó sobre la posibilidad de que recibiera de herencia la casa donde actualmente vive Silvia Pinal, la respuesta fue que negativa.

“¿Qué voy a hacer con esa casa? Yo me salí de ahí cuando tenía 17 años, pero desde los 14 quería cantar, me metí en un grupo que se llamada ‘Fresas con crema’ y mi mamá me sacó porque murió mi hermana Viridiana” ALEJANDRA GUZMÁN

Recordó Alejandra, quien dijo que entendía proceder de su madre que buscaba tener más cerca de ella a todos los integrantes de la familia.

Alejandra admitió en la charla que la partida de su hermana fue muy difícil porque eran muy cercanas, incluso ella dijo que tiene en su recamara.

“Todavía lo tengo, y siempre la siento conmigo. Hasta hace poco que me contó mi hermano que se enteró por alguien que Jaime había estado con ella cuando murió, se había salido del coche. Yo le escribía en cartas y le decía que me dijera lo que quería que arreglara aquí, pero yo no sabía que era eso, que la habían abandonado en el accidente” ALEJANDRA GUZMÁN

Sobre el origen del cuadro que desea Alejandra Guzmán, Silvia ya había relatado en alguna ocasión que se conocieron gracias a un amigo en común, un arquitecto que trabajaba en la casa de Pinal y que tras encontrarse impactó al artista por la belleza de esa mujer de 25 años.

Tras una larga charla, Diego le propuso ser una musa para un retrato al desnudo, pero ella no aceptó y propuso hacer algo más recatado. Y así sucedió, Diego comenzó a pintar, y así lo hizo durante tres meses, la imagen de una mujer con vestido negro ajustado.

Silvia quedó maravillada por el resultado de la obra y luego recibió de regalo precisamente ese cuadro que actualmente se encuentra en la sala y el cual fue firmado con la fecha de 3 de noviembre de 1956.

