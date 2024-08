Niegan que Alejandra Guzmán quiera quedarse con la herencia de Silvia Pinal

La cantante Alejandra Guzmán, así como Sylvia Pasquel, están en el ojo del huracán, luego de que se diera a conocer de que estarían planeando repartirse la herencia de Silvia Pinal.

La información anterior surgió después de que ambas hermanas decidieran unirse para crear la Fundación Silvia Pinal, lo que dio pie a las especulaciones.

“Para empezar, los bienes de la señora y su herencia de la señora no tiene nada que ver con la fundación, y no puedes tú a través de una Asociación Civil meter bienes que estén en una disputa heredable en un futuro”, declaró el productor Iván Cochegrus, quie es muy cercano a La Pinal.

Es la misma conversación, que tuvo con el programa ’Sale el Sol’. el productor negó que las hermanas se estén disputando el famoso cuadro de Diego Rivera que tiene la nonagenaria presentadora y que está valuada en $3 millones de dólares.

“La Asociación Rafael Banquells sigue en funciones, pero sus hijas deciden en un determinado momento hacer la Fundación Silvia Pinal, pero no es ni para evadir impuestos, no es para el uso personal de Alejandra, no es para el uso personal de Silvita, no es porque se va a meter el cuadro de la señora Silvia Pinal y porque ya le están quitando a la señora su herencia”, detalló sobre todo lo que se está diciendo de Alejandra Guzmán y de Sylvia Pasquel.

Además de hablar de las hermanas, Iván Cochegrus, también se pronunció sobre Efigenia Ramos y dijo desconocer si se aprovechó o no de su labor como asistente de la matriarca de la dinastía Pinal para obtener algunos beneficios económicos.



“No, no, no tiene acceso al dinero, y de una u de otra manera, por supuesto que ella también entrega cuentas, como entrega cuentas todo mundo, de lo que se va generando los gastos que se hacen en la casa. Yo también desconozco que tenga esa flotilla de taxis”, concluyó sobre esta nueva polémica.



Sigue leyendo:

Así es la casa donde nació Amaranto, la bebé de Evaluna y Camilo

Revelan cuánto habría pagado Nodal por el yate de su luna de miel

Así es la mansión que se quedaría Cardi B tras su separación

Así es la casa que Daniel Arenas dejará tras su salida de ‘Hoy Día’