Ninel Conde sorprende a sus fans, ahora como diseñadora de interiores (VIDEO)

Ninel Conde ha dado una sorpresa a sus seguidores, pues en su canal de YouTube publicó un video en el que muestra una faceta de ella hasta ahora desconocida: la de diseñadora de interiores.

En el clip se puede ver a la cantante vestida con top y leggings negros, y dando la bienvenida a lo que va a ser un día normal en su vida, “un día de trabajo y no precisamente del show business“. Así, se muestra llegando a un gran departamento y dice: “Llegamos precisamente a este lugar, donde será mi nuevo proyecto para remodelar. ¿No se sabían esa partecita de mí, verdad?”

Tras hacer un recorrido por las habitaciones y mostrar todas las modificaciones que piensa realizar, el bombón asesino confesó: “A mí esto me encanta. Me gusta crear, transformar. Es parte de mis hobbies y aparte es un modo de vida, un trabajo”.

La también actriz aseguró que es ella la que compra los materiales, y dio un tip para siempre complacer al cliente: “Yo me pongo también a comprar en Internet, así que les puedo dar muchos tips. Es importante conocer el gusto de la persona que te está contratando para diseñar”.

Conde también dio a conocer sus gustos en cuanto a decoración: “A mí me gustan los estilos modernos, minimalistas, con mucha iluminación, con colores claros, modernos y que haya mucha armonía”. Sin embargo, también reconoció que en algunos aspectos de la decoración también le gustan las cosas impactantes y llamativas: “Yo soy una show-woman, y todo lo que voy a hacer tiene que ser ‘showcero'”.

En medio del recorrido por las habitaciones Ninel se montó en una bicicleta fija, que estaba ahí justo para que ella pueda realizar ejercicio cuando le sobra un poco de tiempo: “Aparte de todo, cuando tengo un tiempito me montó en la bicicleta y me pongo a hacer cardio, porque también este cuerpo no se mantiene nada más así. Hay que entrenar”.

Ninel Conde ya cuenta con 108,000 suscriptores en su canal de YouTube, y confesó el motivo por el que eligió ser una diseñadora de interiores: “Pues como ustedes saben estos proyectos a mí me ayudan a desestresarme, a salirme un poco de todo lo que es la farándula, y me relajan. Son proyectos en los que que me gusta trabajar, y bueno, estamos haciendo cada vez más, y transformar espacios es lo que a mí me hace feliz”.

