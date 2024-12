Ninel Conde estalla contra quienes la critican por su rostro: “Si no les gusta, déjenme de seguir”

Pocas veces Ninel Conde pierde el control, pero ahora se desahogó con sus fans durante un en vivo de Instagram. Ella estaba estresada debido a que se está cambiando de departamento, pero dijo que la construcción del nuevo aún no termina.

La cantante acababa de ir al gimnasio y, vestida con un conjunto de top y leggings de color rosa, compartió su frustración: “Estoy pasando unos días complicadísimos. La razón es que me voy a cambiar de casa. Siempre hay alguien por ahí que me pueda escuchar para desahogarme. Aparte tengo que estar haciendo todas las cosas del show business“.

El bombón asesino comenzó a molestarse por los comentarios que hacen sobre su apariencia física: “Que si sí, que si no, que si Ninel…’¿Cómo que aquí sí te ves bonita?’ Pues es que yo no sé, porque si hacen unos pin**** acercamientos nomás para hacerme bullying en las entrevistas, por eso yo ya no doy entrevistas. De verdad me estresan, y todavía que me estén chin*****, la neta no tengo cabeza ni necesidad, porque bueno, miren, este es el perfil que se maneja. Perfil izquierdo, perfil derecho, a mí me encanta. Pero claro, si te ponen así como el close-up, bueno, no sé, por ch*****, la verdad”.

Ninel comentó que a veces está a punto de contestar esos ataques: “Hay otras prioridades, como por ejemplo que tenga yo un lugar donde dormir dignamente. Pero sí, la neta sí da g***** que estén chin*****…A veces me dan ganas de decirles vete a la chin****, g***, si no les gusta, déjenme de seguir. No vivo de esto, yo no vivo de las redes sociales.

“Yo agradezco muchísimo a todos mis followers que me siguen de corazón, pero a la gente que está chin*** y chin***, please, unfollow. Porque además de eso, ni siquiera los leo. Si supieran que yo tengo un equipo de redes maravilloso, que son como siete personas. Yo hago mis historias (de Instagram), le contesto a toda la gente y es buena onda, pero los comentarios pen***** ni los leo”.

Por último, Ninel Conde dijo que tiene varios planes para el próximo año y que se sintió muy satisfecha con su reciente participación en el programa “¿Quién Es La Máscara?”: “Disculpen mi francés, pero estoy muy estresada porque me tengo que mudar. Fui a hacer entrevistas, y luego de hablar de trabajo, de mis proyectos, del programa, de que voy a lanzar una línea de ropa con mi nombre…Que si ‘¿Qué opinas de lo que dicen…?’ No opino nada, me vale ma****”.

