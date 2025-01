Ninel Conde apelará la demanda que perdió contra Anabel Hernández

El año pasado Ninel Conde perdió la demanda por daño moral que puso en contra de la periodista Anabel Hernández, quien expuso en su libro Emma y Las Otras Señoras Del Narco que la cantante fue pareja del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Ahora, el bombón asesino tiene como objetivo apelar la sentencia, para limpiar su imagen pública.

Gustavo Herrera, abogado de la artista, fue entrevistado en el programa de televisión “¡Siéntese Quien Pueda!” y comentó acerca de la periodista: “Anabel Hernández no tiene domicilio, porque anda a salto de mata. Se dedica a publicar puras mentiras que no le constan. Tú sabes que no puedes publicar una carpeta de investigación, porque está prohibido por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“De todo lo que dice, nada ha probado. Que (Ninel) tiene nexos con narcotraficantes, que si fue amante de Arturo Beltrán Leyva, que si le regaló un Lamborghini, que alhajas, esto y lo otro. Se lo comentó (a Hernández) Juan Zepeda. Y ¿yo he dicho que Juan Zepeda estuvo en la fiesta? ¿Estuvo en la intimidad con Ninel Conde y Arturo Beltrán Leyva? No sé qué es más grave en materia de impartición de justicia: si la ignorancia o la corrupción, y tal parece que a esta juez le dio miedo condenar. Puedo ejercer la denuncia penal”.

En diciembre de 2024 Anabel Hernández informó a través de su podcast “Narcosistema” que había ganado la demanda por presunto daño moral: “Por primera vez un tribunal señala que efectivamente las relaciones entre famosos y el crimen organizado existen…La sentencia afirma categóricamente que mi libro, mi investigación, mis afirmaciones, no han causado ningún tipo de daño moral ni financiero ni de ninguna otra índole a la señora Ninel Conde“.

La actriz Paty Navidad, otra de las famosas que Hernández menciona en Emma y Las Otras Señoras Del Narco, comentó hace un mes que si Ninel perdió la demanda no fue porque lo publicado sea verdad, sino por la forma en que la periodista escribe: “Lo que pasa es que nadie va a poder ganarle una demanda a Anabel, porque ella escribe libros donde está muy bien protegida. Libros donde dice “supuesta”, “alegadamente”, “se dice” y “se rumora”. Entonces es un libro donde está escrito de una manera chismosa, de ciencia ficción”.

