Cecilia Galliano revela que está alejada de Gabriel Soto: “Cada uno por su lado”

A mediados de 2024 corrió el rumor de que Cecilia Galliano tenía un romance con Gabriel Soto, pues trabajaron juntos en la obra de teatro “El Precio De La Fama”. Por entonces él había terminado su relación con Irina Baeva, y ahora la actriz argentina informó que ya no mantiene una amistad con Soto, pues todo se salió de control.

Entrevistada para el programa de televisión “Venga La Alegría”, Galliano, de 43 años, habló al respecto: “Yo creo que entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta, y por eso creo que tomé mi distancia, porque no es mi estilo, no es mi onda. No soy una mujer que ustedes vean que tengo amantes, o que salgo con uno o que salgo con el otro. Lo tengo muy claro, hay muchas cosas, y ya cuando pasó esto de que (los periodistas) nos persiguieron, y nos siguieron hasta mi casa y no sé qué, eso no me gustó, porque ahí están mis hijos”.

Gabriel Soto dijo que no había un romance entre él y Cecilia, a quien consideró una gran amiga en los momentos de que su relación con Baeva estaba a punto de terminar. Pero para Galliano la guerra de declaraciones entre el actor y la rusa fue lo que provocó su decisión de alejarse: “No tengo nada que esconder. Yo siempre lo digo: soy un libro abierto. Ustedes pueden venir a mi casa, saben dónde vivo, hagan lo que quieran, no van a encontrar nada que yo no quiero que encuentren. Pero sí no le entro a esta cosa maquiavélica de armar y decir y hacer. Entonces tomé mi distancia para (decir): ‘Tranquilos, cada uno por su lado, hagan lo que quieran. Yo no juego'”

Ante la pregunta que hizo Gabo Cuevas a Cecilia cerca de que había consolado a Soto en los momentos difíciles, la actriz fue contundente al decir: “Bueno, eso lo tendrá que decir el público o ustedes. Yo no voy a opinar sobre eso, porque no quiero entrar en ninguna respuesta. No me interesa ninguna respuesta del otro lado. Entonces, si le serví, está padre, y si no, también está bien. O sea, yo como siempre lo digo: no cargo con mochilas, tengo una sangre muy ligera en ese sentido. No me gustan los conflictos y no me gusta el de atrás. Si quieres nos enfrentamos, y no tengo p****”.

También dijo no arrepentirse de haberle demostrado su confianza a Gabriel Soto: “Tú no tienes que esperar de la otra parte; tampoco tienes que esperar de nadie. Tú da lo que quieras dar de corazón, y la otra parte se encargará de lo que puede hacer o no. No porque tú seas leal la otra persona tiene que serlo. No porque tú seas fiel la otra persona lo tiene que ser. Yo me quiero manejar así porque a mí me gusta así, y porque yo creo en el karma, porque creo en la energía…Ya después lo que haga el que tienes enfrente es problema de él. Pero bueno, todo pasa por algo. De todo yo aprendo”.

