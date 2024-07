Rosalba Ortiz habla sobre su ex yerno Gabriel Soto: “Es un adolescente inmaduro”

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán y ex suegra de Gabriel Soto, habló sobre el romance inventado entre el actor y Cecilia Galliano, con quien comparte créditos en la obra teatral “El Precio De La Fama”, que ha obtenido un buen éxito.

Entrevistada durante la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, Ortiz desaprobó la estrategia sobre la supuesta relación: “Bueno, es muy triste que digan que fue preparado, cuando hay una dizque promesa de matrimonio (entre Soto e Irina Baeva, su actual pareja). Sabemos que hay personas que se prestan para eso, pero yo nunca pensé que Gabriel se iba a prestar para hacer una cosa así. Si es verdad, qué bueno; si no es verdad, también qué bueno, porque él sigue siendo un adolescente inmaduro”.

Una vez más, Rosalba volvió a tocar el tema del divorcio de Geraldine y Gabriel: “Cuando tienes hijos te tienes que aguantar. Hasta que mi hija, con toda dignidad, dijo: ‘Ya, hasta aquí’. Porque ya no sólo fue el engaño así, sino que ya era una burla de que esa persona (Irina) estuviera posteando como si (Gabriel) fuera soltero y libre, siendo que él sigue casado, porque aunque les duela, sigue casado por la Iglesia. Y eso hasta que se muera uno o el otro. Eso sigue siendo una realidad, así que eso todavía existe”.

Al ser cuestionada acerca del desempeño de Baeva tras el estreno de “Aventurera”, la puesta en escena que protagoniza, Rosalba Ortiz dijo: “Yo creo que con eso te vas a ir ganando a la gente que has perdido por tu actuar, por tu forma de decir las cosas. Y aunque hables muy bien español, la educación se ve. No conoces a los latinos, a los mexicanos, y no sabes cómo pensamos de aquí y de acá. Conste que yo le di recomendaciones importantes para que no pasara lo que pasó. Gracias a Dios nunca he tenido una fuerte crítica para mi hija en ese sentido del trabajo”.

Por último, la ex suegra de Gabriel Soto comentó que el público es el mejor juez del trabajo de Irina: “Necesita unas (actrices) alternantes para que ella, como dijo que en tres meses va a estar muy filosita para el personaje, no haga esperar a la gente. Hay alternantes, incluso quien ha hecho ya el papel (de aventurera), aunque no sea ella, pero bueno, a los 32 años no es una adolescente…Hay formas de llegar a ser famosa, unas son rápidas y otras son lentas. Y acuérdense de lo de “crea fama y échate a dormir”. ¿Dónde están tus tres millones de seguidores en Instagram? Que ellos te vayan a ver, que paguen su boleto, para que demuestren a todos ustedes que la gente la quiere, la sigue y le gusta su trabajo”.

Sigue leyendo: