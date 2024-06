Gerardo Quiroz revela que él inventó el romance entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano

Durante varias semanas corrió el rumor de que Gabriel Soto y Cecilia Galliano, protagonistas de la obra teatral “El Precio De La Fama”, mantenían un romance. Se publicaron muchas notas acerca de que el actor terminaría su relación con Irina Baeva debido a que había pasado la noche con Galliano, pero ahora Gerardo Quiroz, productor de la puesta en escena, reveló que todo fue inventado, como parte de la promoción para ese proyecto.

Entrevistado en el programa de televisión “De Primera Mano”, Quiroz explicó cómo surgió todo: “Yo soy parte de la autoría de este rumor o de este escándalo, solamente como una estrategia para el lanzamiento de “El Precio De La Fama”, porque justamente (en la obra) se habla de las informaciones sacadas de contexto, de fotografías tomadas en momentos inoportunos, y se me ocurrió, y se lo plantée en un Zoom tanto a Cecilia como a Gabriel en marzo. ‘¿Qué les parecería si inventáramos un romance entre ustedes para hacer mucho más ruido previo al lanzamiento de la puesta en escena?'”

El productor también dijo que Irina Baeva estaba enterada desde el principio sobre la estrategia: “De hecho, las fotos que están ahorita al aire yo se las mandé a ellos primero, cuando las tomamos en los ensayos. Están perfectamente organizadas por nosotros. Las tomé yo, de hecho, con mi teléfono, y tomamos otras dentro del teatro. Tomamos otras ahí en la taquería que está en el teatro, incluso lo platicamos con Irina, en marzo justamente, para que no fuera a haber un malentendido. Lo que pasa es que yo creo que fue escalando, y ya se convirtió en algo que se ha salido un poco de control”.

Aunque Gabriel Soto le pidió permiso a Gerardo para acudir el 20 de junio al estreno de la obra teatral “Aventurera” (protagonizada por Irina), todo fue imposible, debido a que “El Precio De La Fama” también se presentaba ese día. Pero el productor dijo que no hay prohibiciones de ningún tipo: “No, yo no le puedo decir a mis actores que vayan o no vayan a eventos. Yo creo que ciertas situaciones se han sumado para que se haga mucho más fuerte el rumor, y la verdad es que no era más que una estrategia de lanzamiento para que la trama de la puesta en escena tuviera relación con el título y con la vida personal de ellos, porque de eso habla (la obra)”.

Finalmente, Gerardo Quiroz comentó que el tratamiento de los rumores de ese tipo es distinto según el medio que los difunda. “En otras palabras, las apariencias engañan, y de pronto, como los actores también trabajan con las emociones, pues también es muy fácil que una nota de espectáculos de ocho columnas pueda afectarles a su vida privada. El hecho de que una pareja se lleve muy bien en el escenario y que puedan darse un aventón no quiere decir que haya una relación sentimental entre ellos. No porque tengas una red social ya eres una fuente confiable para hablar de dos celebridades”.

Sigue leyendo: