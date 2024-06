Gabriel Soto le habría comprado apartamento a Cecilia Galliano en medio de rumores de romance

En las últimas horas ha surgido el rumor de que entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano habría algo más que una simple trato de compañeros de trabajo, al darse a conocer que estarían iniciando un romance en medio de los rumores de ruptura que persiguen al actor mexicano y a Irina Baeva.

De acuerdo a la agencia de paparazzi Kadri, que le ha seguido la pista a los actores en las últimas semanas, Gabriel y Cecilia estarían pensando irse a vivir juntos a un apartamento que él compró y que solo está a la espera

“Tenemos información de que Gabriel está a la espera de que le entreguen un lujoso apartamento que recién compró en la zona de Santa Fe para supuesta, y alegadamente, irse a vivir con Cecilia Galliano”, relató la agencia de paparazzi Kadri.

Mientras narraban lo anterior, la agencia mostró en video detalles de los interiores del lujoso lugar, el cual, como ya lo mencionamos, se ubicaría en uno de los barrios más exclusivos del poniente de la Ciudad de México.

En el video se alcanza a apreciar que el apartamento, desde el que se tienen unas impresionantes vistas, está casi más que listo para ser habitado, por lo que no sería de extrañar que muy pronto se muden a vivir si es que son reales los rumores de romance.

La misma página señaló que la historia de amor entre Cecilia y Gabriel se habría formalizado, luego de que Irina Baeva les descubriera una serie de conversaciones algo subidas de tono, siendo entonces que habrían decidido seguir sus caminos por separado y fue ella la que se quedó con el apartamento que compartían, mientras que él, presumiblemente, ya llevaría un tiempo viviendo en casa de Galliano.

“Nuestro informante nos cuenta que la relación ya estaba fracturada desde aquel rumor de infidelidad de Gabriel con Sara Corrales. Al parecer Gabriel se salió del apartamento donde vivió con Irina y se lo dejó para que viviera ahí en lo que ella encuentra uno nuevo, mientras que Gabi se fue a vivir con Cecilia”, informaron.

La información difundida no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados, pues, de entrada, no se sabe si es verdad que entre Gabriel Soto y la actriz ya no habría absolutamente nada, pero todo parecería indicar que así sería.

