Michelle Vieth celebra el cumpleaños 17 de su hija en casa y con fiesta sorpresa con su novio

A pesar de que el 2023 no fue un año sencillo para la familia de Michelle Vieth, pues el hotel que poseen en las playas de Acapulco sufrió severos daños tras el paso del huracán Otis, el 2024 parece ser mejor para ella y su querida familia.

Para viva muestra de lo anterior está lo bien que la pasó la actriz en compañía de Michelle Ampudia, su hija, con motivo el cumpleaños 17 de la jovencita.

Los festejos comenzaron con un desayuno en Animation Café, una cafetería ubicada en el mall Perisur y que está inspirada en el mágico mundo de Disney. Posteriormente comieron en Suntory, un exclusivo restaurante de comida japonesa e hicieron algo de compras.

Las celebración de la adolescente, que fue definida como ‘Michifest’, llegó a su fin con una fiesta sorpresa de la que formaron parte sus amigas más cercanas y su novio, la cual quedó grabada en video.

En un material, que la actriz compartió en las redes sociales, se aprecia el preciso instante en que la joven llegó a su casa tras una ardua jornada de festejo, sin imaginar que al interior de su dormitorio la esperada dos de sus mejores amigos y su novio, con quien se mostró lo más cariñosa tras su sorpresa.

Los jóvenes no solo se escondieron para darle la sorpresa, sino que además decoraron su recámara con globos, serpentinas y con un letrero en la zona de cabecera con su nombre y la edad que acaba de

cumplir.

“👑PRINCESS @ampudiamich 👑pff.. No puedo creer mi cielo 17años y no podría estar más orgullosa de todo lo que has logrado, te amo ♥️ con toda mi alma y aquí estoy siempre, con todos quienes te amamos.. Sigue soñando en grande que todos tus sueños seguirán haciéndose realidad .. A princess is a princess, is a princesss, is a princess…”, se lee en el texto con el que Michelle Vieth acompañó la publicación en la que presumió lo bien que la pasó su hija en un día que difícilmente olvidará.

Sigue leyendo:

Justin Timberlake se deshace de su propiedad en Tennessee por debajo del precio que pensó

Así es la casa que dejará Agustín Fernández para entrar a ‘La Casa de los Famosos México 2’

Así es la casa que diseñó Donald Sutherland y que se vendió meses antes de su muerte

Giselle Blondet cumple un sueño y muestra cómo luce el lugar donde se grabó la serie ‘Outlander’