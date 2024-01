Michelle Vieth ayuda a reconstruir humilde hotel de su familia en Acapulco tras ser destruido por Otis

La actriz Michelle Vieth, de 44 años, se ha enfocado en las últimas semanas en reconstruir el antiguo y humilde hotel de su familia en las playas de Acapulco, luego de que resultara severamente afectado tras el paso de Otis, un huracán de categoría 5 que dejó gran destrucción a su paso.

Por medio de diversas publicaciones, que ha realizado a través de Instagram, la nacida en Iowa nos ha permitido ser testigos de los grandes esfuerzos que ella y su familia han hecho para recuperar lo más pronto posible el Hotel Miami Acapulco, un establecimiento que pertenece a su familia desde el año 1933 y que en sus orígenes fue administrado por su bisabuelo.

“This is how we X’Mas 🎁🎅🏼🎄 2023 #Acapulco … All I want for Christmas …”, se lee en un video que publicó y que la muestra involucrándose en las labores de reconstrucción del establecimiento.

Hay que recordar que Michelle Vieth inició una campaña en Go Fund Me para recaudar fondos para la reconstrucción del hotel, sin embargo, hasta el momento solo ha recibido $3,565 dólares de los $300,000 que buscaba.

El establecimiento, ubicado a unos cuantos pasos de la playa, es de categoría 2 estrellas y ofrecía, hasta antes del huracán, habitaciones desde $600 pesos por noche, algo así como $34 dólares.

En total cuenta con 8 habitaciones, lobby, áreas verdes y piscina con su respectiva área de spa.

“Este hotel era el sueño y el patrimonio de toda mi familia y no quedó nada, todo está destruido y no hay manera de empezar a restaurar esto. Se creó esta recaudación para que la gente confíe y sepa que el dinero que nos den será íntegro para levantar esto. Un peso puede significar la diferencia, en verdad que se los voy a agradecer eternamente”, publicó la actriz en su momento tras percatarse de los severos daños que había sufrido el hotel familiar”, comentó la histrión en su momento, pero hoy los trabajos de reconstrucción ya son toda una realidad, a tal grado que su familia pasó Navidad en el lugar.

