Irina Baeva se encuentra con la mamá de Geraldine Bazán en un evento y finge no haberla visto

Irina Baeva y Rosalba Ortiz coincidieron en el mismo evento, pero aunque pasaron prácticamente una al lado de la otra ambas evitaron cruzar miradas pues mientras la actriz fingió no haberse enterado, la madre de Geraldine Bazán terminó huyendo de la prensa.

Aunque el matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto llegó a su fin hace varios años, ambos actores han aprendido a mantener una relación cordial por el bien de sus dos hijas; sin embargo, quien parece no perdonar al actor es Doña Rosalba Ortiz, madre de la actriz, quien no solo ha lanzado fuertes comentarios en contra del Soto, sino que también ha demostrado que no puede ver ni en pintura a Irina Baeva.

Y esto fue confirmado por las cámaras del programa ‘Ventaneando’, en donde compartieron el momento exacto en que la actriz de origen ruso y la madre de Geraldine Bazán estuvieron muy cerca de verse frente a frente durante un evento de moda, pero esto logró ser evitado por ambas.

En las imágenes, se aprecia cuando Doña Rosalba ofrecía una entrevista mientras que a sus espaldas camina Irina Baeva, quien fingió no haber visto a la exsuegra de Gabriel Soto. Tras el bochornoso instante, la villana de ‘El Dragón’ concedió una breve entrevista en la que un poco molesta decidió atender a los reporteros, ante quienes desmintió el rumor que asegura ya había adquirido su vestido de novia en España.

Ante la pregunta que parece haberle incomodado, respondió que no era el momento de hablar de temas personales ya que hace apenas unos días había hablado al respecto, además de asegurar que nada había cambiado respecto a su relación con Gabriel Soto con quien se mantienen los planes de boda a pesar de los constantes rumores de separación; enseguida prefirió retirarse respaldada por su publirrelacionista, quien no se le despegó de ella un solo momento.

“No me enteré. No, chicos, de verdad no es el momento de hablar de temas personales“, mencionó.

Por su parte, la mamá de Geraldine Bazán no solo dio la espalda a Irina Baeva, sino que también evito dar declaraciones contrario a ocasiones anteriores en las que atiene a los representantes de los medios de comunicación. Ante el alboroto ocasionado por la actriz, Rosalba Ortiz decidió abandonar el lugar.

También te puede interesar:

–Irina Baeva es captada bailándole a Gabriel Soto con minibikini de hilos azul

–Gabriel Soto e Irina Baeva, juntos y cariñosos en Miami, enfrentan los rumores de separación

–Mamá de Geraldine Bazán envía mensajes de respeto y cariño a Gabriel Soto: “Una persona hermosa”