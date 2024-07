Cecilia Galliano revela por qué Gabriel Soto duerme en su casa

La presentadora argentina Cecilia Galliano, de 42 años y quien forma parte de ‘La Casa de los Famosos México 2’, está en el ojo del huracán tras la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva, pues no han faltado los que han asegurado que ella habría sido la tercera en discordia.

Las rumores de una posible relación entre ambos se suscitaron luego de que los protagonistas de la obra de teatro ‘El Precio de la Fama’ fueran captados llegando juntos a la casa de ella tras una de sus funciones, pero eso no fue todo, sino que, según los reportes, el ex de Geraldine Bazán pasó la noche ahí y no fue una vez, sino algunas veces más.

A pesar de que las pruebas difundidas por los paparazzi fueron más que contundentes, el productor Gerardo Quiroz y el propio Gabriel Soto aseguraron que lo visto en el video fue producto de un montaje que ellos orquestaron con fines promocionales, pero las recientes declaraciones de la Galliano parecen tirar por la borda esas afirmaciones.

Lo anterior lo decimos porque en un reciente encuentro con la prensa aseguró que aquella no será ni la primera, ni la última vez que el coche del actor sea visto afuera su casa, pues entre ambos existe una amistad de muchísimos años, por lo que es normal que se visiten con cierta frecuencia.

“Siempre (lo verán ahí), y cuando me preguntaban: ¿Por qué el auto en tu casa? Va a seguir estando y va a estar siempre porque es un amigo, un hombre al que quiero muchísimo, que trabajamos desde cuando éramos modelos. Después ya lo que sea de su vida privada, eso ya es de su vida privada, pero lo que a mí me compete, a mí la verdad no…”, respondió la ex de Sebastián Rulli ante los cuestionamientos de la prensa.

En la misma conversación compartió que los años de carrera le han dado la madurez suficiente para saber cómo afrontar este tipo de situaciones, por lo que ya aprendió a convivir con ellas.

“La verdad yo no le doy importancia, no es que no le doy importancia a la opinión pública, le doy la importancia a la opinión pública dentro de mi trabajo. Dentro de mi vida privada yo tengo muy claro quién soy, con que lo tengan bien claro mi gente, mis amigos, mi familia, mis hijos, el resto, la verdad, es como decías del hate, no me puedo poner a quemar el cerebro por lo que dice la gente, entonces fluyo, me río”, concluyó.

Las declaraciones de Cecilia Galliano se producen tras una serie de videos dados a conocer por la agencia de paparazzi Kadri, la cual no solo dio a conocer que ellos pasaban las noches juntos, sino que también que el protagonista de novelas para ese entonces ya se había salido del apartamento que compartía con Irina Baeva.

“Nuestro informante nos cuenta que la relación ya estaba fracturada desde aquel rumor de infidelidad de Gabriel con Sara Corrales. Al parecer Gabriel se salió del apartamento donde vivió con Irina y se lo dejó para que viviera ahí en lo que ella encuentra uno nuevo, mientras que Gabi se fue a vivir con Cecilia”, informaron.

