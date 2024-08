Captan a Gabriel Soto en casa de Cecilia Galliano en medio de rumores de romance

La novela de Gabriel Soto y Cecilia Galliano promete seguir dando muchísimo de qué hablar y es que aunque ambos siguen negando una supuesta relación sentimental, el galanazo volvió a ser visto saliendo de la casa de su compañera en la obra de teatro ‘El Precio de la Fama’.

Por medio de un video, captado por la lente de los paparazzi, se ve al ex de Irina Baeva y a la ex de Sebastián Rulli saliendo al mismo tiempo de la casa de ella con dirección al teatro donde se presentan, pero eso no fue todo, pues también fueron captados volviendo juntos al término de la puesta en escena y habrían pasado la noche bajo el mismo techo.

“Este romance entre Cecilia Galliano y Gabriel Soto sigue viento en popa …., fueron captados saliendo de la casa de Cecilia rumbo al teatro y después de la función de teatro regresaron juntos a casa de Cecilia y de ahí no salieron hasta el siguiente día ya tarde !!! 🫨😵‍💫😎”, publicó la influencer Chamonic en su cuenta de Instagram.

La información compartida por Chamonic fue reforzada con un video con duración de más de 7 minutos, el cual muestra con lujo de detalle lo cercanos que están siendo los dos tortolitos ahora que ambos están solteros y a la orden.

“Los actores salieron de la casa de Cecilia a bordo del carro de Gabriel, iban camino al teatro. En las imágenes se les puede ver sonrientes y todo el tiempo platicando aparentemente muy enamorados. Al llegar a su lugar de trabajo, Gabriel se bajó, tomó su maleta, mientras que Cecilia hacía lo mismo”, informó la agencia de paparazzi Kadri.

En otro fragmento de su material, Kadri dio a conocer que, al término de sus dos funciones de teatro, Gabriel y Cecilia se dirigieron a la casa de ella y ahí se quedaron hasta el día siguiente, lo que no hace más que alimentar los rumores de romance.

“El actor se estacionó muy confiado, como si estuviera llegando a su propia casa y es que recordemos que no es la primera vez que duerme en el mismo domicilio que Cecilia”, compartió la agencia de paparazzi, la cual compartió que el actor pasó la noche y parte del día siguiente en casa de la también presentadora de televisión.

