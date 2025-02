Gabriel Soto habló sobre su estado de salud y su rompimiento con Irina Baeva

Gabriel Soto ha regresado a las telenovelas, con el papel protagónico en “Monteverde”, y el primer día de grabaciones se reunió con reporteros para dar detalles acerca de su estado de salud. Asegura que se encuentra bien, pero tuvo que someterse a muchas terapias y estudios, pues durante varios meses temió que no se recuperaría.

“Ahorita estoy muy bien, estoy concentrado en mí, en mi trabajo, en salir adelante”, dijo el actor. “Muchas veces uno pierde, se pierde en el camino, y es muy importante quererse a uno mismo y hacer cosas que sean benéficas para ti, para tu alma, para tu espíritu, para tu persona, tanto física como espiritualmente”.

Intensos dolores aquejaban a Gabriel, por lo que tuvo que tomarse varios meses para descansar y reflexionar: “(2024) fue un año muy complicado. Empecé con un tema de cervicales, después me diagnosticaron que era hipertenso, luego las plaquetas altas. Me tuvieron que hacer punsión a la médula ósea, pero ya estoy dado de alta. Obviamente tomando los cuidados necesarios, medicamentos, etcétera.

“La hematóloga me dijo desde un principio: ‘Descarto la posibilidad de un cáncer, porque los niveles de los indicadores de sangre están bien’. Evidentemente pasas por una montaña rusa de sentimientos, desde incertidumbre, miedo, no sabes qué va a pasar, te sugestionas. Por algo pasó, y la vida me dio una nueva oportunidad”.

Hace unos días Gabriel concedió una entrevista a la revista Hola!, en la que habló sobre sus problemas de salud, el apoyo que recibió de su familia y su rompimiento con la actriz rusa Irina Baeva. Al respecto, dijo: “Necesitas atención, necesitas mucho cariño, mucho apoyo y mucho apapacho. Fue lo que yo sentí que no tuve, y eso me llevó a tomar decisiones abruptas”.

Los reporteros le preguntaron si había alguna posibilidad de retomar la relación con Baeva, pero Soto contestó tajante: “Mira, yo ya de terceras personas ya no voy a hablar, y ya todo está cerrado. No el capítulo, ya el libro está cerrado. Nada, no”.

Por último, Gabriel Soto comentó que ahora se siente bien, por lo que ha regresado a ejercitarse y practicar box. “Creo que todas las enfermedades vienen de una raíz emocional ¿no? Hasta cierto punto. Fue catártico y fue difícil. He tomado terapia psicológica, terapias esotéricas, espirituales, holísticas, retiros. (Me siento) mejor que nunca. Creo que toda depresión, toda caída, toda problemática, toda ruptura, todo caos siempre te ayuda a reestructurarte, a reinventarte y a salir adelante”.

