Rosalba Ortiz opina sobre las declaraciones de Cecilia Galliano en contra de Gabriel Soto

Rosalba Ortiz frecuentemente da su opinión sobre las acciones de su ex yerno Gabriel Soto, y ahora reaccionó ante las declaraciones de Cecilia Galliano, quien prefirió alejarse del actor en medio de la polémica causada por la separación de éste y la actriz Irina Baeva.

Cecilia Galliano revela que está alejada de Gabriel Soto: “Cada uno por su lado”

Entrevistada para el programa “Venga La Alegría”, Ortiz dijo que le advirtió a Cecilia acerca del comportamiento de Gabriel: “Yo le dije: ‘Tú ya sabes, nadie te va a engañar. Ya sabes cómo son las personas’. Ella es una mujer madura, encantadora. Ha sido amistad de mi ex yerno desde hace 20 o 25 años, no sé cuánto tiempo, y bueno, pues a veces las amistades también te lastiman”.

Irina Baeva se encuentra con la mamá de Geraldine Bazán en un evento y finge no haberla visto

A diferencia de otras ocasiones -en las que ha criticado duramente a su ex yerno-, Rosalba resaltó aspectos muy positivos del actor: “Como padre es excelente papá; eso no se le puede quitar. Es buen proveedor y trabaja bastante. A estas alturas, él lo ha dicho, está tomando terapia. La madurez tiene que llegar en algún momento, pero él sigue siendo una buena persona”.

Gabriel fue novio de Irina Baeva durante más de cinco años, y se ha rumorado que ha tenido romances con varias actrices. Para su ex suegra, algo que él necesita es hablar con otras personas sobre sus conflictos personales: “Siempre hace falta el consejo, el regaño, la jalada de orejas de una madre. Él la perdió cuando estaba muy chico, pero tiene una tía hermosa, y sus sobrinas, que siempre lo han seguido y que están muy cerca. Pero nada más tiene que escuchar”.

¿Qué sucedió entre Cecilia Galliano y Gabriel Soto?

Gabriel Soto y Cecilia Galliano trabajaron juntos el año pasado en la obra de teatro “El Precio De La Fama”, pero acapararon los titulares cuando se rumoró que tenían un romance, al mismo tiempo que él terminaba su relación con Irina Baeva. Hace algunos días la actriz dijo que prefería distanciarse de Soto, ya que su relación de amigos se había convertido “en una cosa muy tóxica”.

“Ya cuando pasó esto de que (los periodistas) nos persiguieron, y nos siguieron hasta mi casa y no sé qué, eso no me gustó”, dijo la argentina. “Pero sí no le entro a esta cosa maquiavélica de armar y decir y hacer. Entonces tomé mi distancia para (decir): ‘Tranquilos, cada uno por su lado, hagan lo que quieran. Yo no juego'”.

