Rosalba Ortiz opina sobre la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto

Luego de que Irina Baeva revelara a la revista Hola! que el 27 de marzo tuvo una boda simbólica con Gabriel Soto, la ex suegra de éste, Rosalba Ortiz, fue abordada por reporteros a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y comentó que la prioridad para ella es el bienestar de sus nietas Elissa y Alexa.

Rosalba Ortiz habla sobre su ex yerno Gabriel Soto: “Es un adolescente inmaduro”

La madre de Geraldine Bazán (ex esposa de Soto) dijo que estuvo muy atenta a las recientes declaraciones de la rusa: “Eso sí lo estuve viendo. Me dije: ‘El 27 de marzo’, porque ella recalca mucho la fecha. En esa fecha Geraldine estaba en “La Casa De Los Famosos”. ¿Sabrá ella que (Gabriel e Irina) iban a hacer esas fotos y que si las niñas estaban ahí? No sé, yo no veo en ninguna de esas fotos a las niñas. Espero que no.

La mamá de Geraldine Bazán da recomendaciones a Irina Baeva para triunfar en la obra “Aventurera”

Sobre el rumor acerca de que el rompimiento de Gabriel con Irina podría deberse a que ella había tratado mal a Elissa y Alexa, doña Rosalba comentó: “Bueno, eso está penado aquí y en China, el que se maltrate a los menores, cualquier maltrato psicológico o físico…Todas las mujeres a veces tienen su cuento de “La Cenicienta” o de las princesas ¿no? Entonces sí pienso que, el que un día te muestren unas fotografías donde se está casando tu papá, de alguna mentira, que con un vestido blanco…Que sabemos que no se pueden casar con vestido blanco, porque pues ya hay una boda previa, y sólo Dios permite una sola boda, y esa es hasta la muerte”.

Los periodistas también le preguntaron a Ortiz qué pensaba acerca de Alfredo Abundis, el primer novio que Irina tuvo en México y que en las últimas semanas ofreció entrevistas con varios medios. La gran sorpresa fue que Rosalba reveló que lo contactó hace varios años: “Con tanto mensaje horrible que le mandaba en redes (a Geraldine) esta niña, pues yo quería saber hasta cuándo estaba bien de aquí ¿no? (señalando su cabeza). No conocemos nada de ella antes de que viniera aquí, entonces pues ahorita, con tantas enfermedades de aquí que tienen las personas, yo sí estaba preocupada por el destino de mis nietas junto a una persona desconocida ¿no? Y luego que sepas en las redes sociales que hay una infidelidad, aunque sea mentira, o verdad, o lo que sea, pues sí te descontrola.

“Y efectivamente yo me entrevisté con el señor Abundis, que así como es, así lo conocí. Fue antes de la pandemia. Nada más lo vi una vez. Le dije: ‘Oye, quiero saber si esta persona está bien. O sea, ¿no te lastimó a ti? ¿Yo puedo estar tranquila de que conviva con mis nietas? Porque eso es lo que más me preocupa‘. Ya no importa si se separaron o si se divorciaron”. Finalmente, Rosalba dijo que Gabriel y Geraldine se encargaron de ver si sus nietas estaban bien. “Yo no veo, él es quien debe de estar atento a esas cosas, yo no sé. Ya sus papás tomaron cartas en el asunto”.

