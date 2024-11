Gabriel Soto reconoce que Irina Baeva sí fue su “esposa”

Hace cuatro meses Irina Baeva declaró que su relación con Gabriel Soto había terminado, pero que en marzo de este año se habían casado en Acapulco, en una boda simbólica. Poco después el actor negó que hubiera existido ese enlace y que sólo se habían tomado unas fotos para una revista; ahora reconoció por fin que esa ceremonia sí se llevo a cabo.

Irina Baeva dice que tuvo boda “simbólica” con Gabriel Soto

A su llegada de Houston, Soto fue entrevistado en el aeropuerto y aceptó que sí hubo una boda: “Sí hubo una ceremonia, y obviamente después hicimos unas fotos, pero sí hubo una ceremonia”.

Así es la casa donde Gabriel Soto e Irina Baeva se casaron en Acapulco

Un reportero le preguntó al actor si consideraba a Baeva como su esposa, y dijo: “Por supuesto, claro. Ex esposa ya, pero sí fue una ceremonia, y obviamente muy íntima, muy familiar, pero bueno, finalmente así se dieron las cosas. Evidentemente fue algo muy importante”.

Gabriel e Irina tuvieron una relación de cinco años, y tras su rompimiento se les ha visto varias veces juntos, cenando y viajando; ambos han asegurado que eso se debe únicamente a compromisos de trabajo. Él también habló sobre ese tema: “En la vida pública la verdad es que las cosas se tergiversaron mucho. Se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas, y no habíamos tenido la oportunidad de convivir en ese sentido. Sí habíamos tenido un par de cenas anteriormente, pero no un viaje como tal, como el de ahora, y con tiempo para platicar, para sanar, para explicarnos muchas de las cosas que a la mejor sucedieron”.

El actor recalcó que la rusa y él ya no son pareja: “Eso es lo bonito, que tratemos de sanar una relación que fue muy importante, fue muy intensa, fue muy marcada para mí, que ahora está en una linda amistad”. Cuando un reportero le preguntó si se arrepiente de haber negado la boda, Gabriel respondió: “Me arrepiento de todo lo que pasó, públicamente sí”.

Por último, Gabriel Soto habló acerca de las citas que Irina Baeva ha tenido recientemente con Giovanni Medina (ex pareja de Ninel Conde). Dijo que la actriz fue quien le contó acerca de esos encuentros: “Sí, yo sé que son amigos. Han tenido ahí algunos temas en común, y yo estoy enterado de eso, pero también son amigos. Creo que ni ella ni yo estamos preparados para empezar una relación. Ahorita estamos sanando cada quien por su lado”.

