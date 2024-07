Irina Baeva dice que tuvo boda “simbólica” con Gabriel Soto

Se ha dado a conocer otro avance de la entrevista que Irina Baeva dio a la revista Hola!; ahora la actriz reveló que se casó de manera simbólica con Gabriel Soto en marzo de este año. La ceremonia se llevó a cabo en Acapulco.

Baeva fue contundente en sus declaraciones: “El 27 de marzo nosotros nos casamos. Hicimos una ceremonia, una boda espiritual. La hicimos en semana Santa, la hicimos en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. Nosotros tomamos esta decisión, nos casamos de esta forma. Fue algo importante, fue algo simbólico, algo muy íntimo con la gente más cercana”.

Con ello, Irina contradice lo que Gabriel dijo hace unos días a reporteros, cuando lo cuestionaron acerca de unas fotografías publicadas en las que Irina y él aparecen como si se hubieran casado: “Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Fueron nada más unas fotos donde estamos vestidos de novios”.

El primer fragmento de la entrevista mostró a la rusa diciendo que ella no autorizó el comunicado en el que se anunciaba el fin de la relación con Soto (que duró cinco años): “El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa, porque días previos a esto estábamos juntos”.

Irina continúa presentándose en la obra teatral “Aventurera”, producida por Juan Osorio y en la que lleva el papel principal. Gabriel, por su parte, actúa en la puesta en escena “El Precio De La Fama”, en la que comparte créditos con Cecilia Galliano. Desde hace varios meses sus fans preguntaban por qué no aparecían juntos en eventos, hasta que finalmente fue él quien habló ante la prensa, dando su versión del rompimiento.

