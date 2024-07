Ex novio de Irina Baeva dice que vio mensajes de David Zepeda para la actriz

Desde hace una semana Alfredo Abundis, el ex novio de Irina Baeva, ha sido entrevistado por varios medios, revelando detalles de su relación con la actriz, que duró cinco años. Ahora dio a conocer que mientras la rusa estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) recibía mensajes de David Zepeda en su teléfono celular.

Entrevistado por Maxine Woodside y Ernesto Buitrón en el programa “Todo Para La Mujer”, Abundis comentó que en esa época Baeva comenzaba a ser muy halagada por sus compañeros actores: “Siempre fue muy disciplinada, excesivamente disciplinada. De la mente no se sacaba lo de ser actriz y de ser la número uno. La verdad tiene como una década, ya no me acuerdo bien, pero lo único que sí recuerdo es que (en los mensajes Zepeda) la chuleaba mucho. Le decía “estás hermosa, estás bellísima”. Yo le decía: ‘Oye, ¿éste qué onda?'”

Buitrón le preguntó a Alfredo si ese tipo de detalles hubieran contribuido a que Irina le fuera infiel, pero él respondió que más bien Zepeda la pretendía: “Va más por ahí. (David) la pretendía y ella se dejó deslumbrar”. También comentó que la ahora ex pareja de Gabriel Soto pasaba mucho tiempo en esa academia, pues llegaba muy temprano en la mañana y salía hasta la noche. “Estaba siempre con sus compañeros y compañeras del CEA, con su grupito”.

Abundis (quien es ingeniero en electrónica) le confirmó a Maxine que él fue quien decidió terminar con Irina. “Era porque (ella) desatendía la relación…Pero es que también yo estaba dando y dando y dando. Puros sacrificios”. Sobre cómo costeaba los viajes que hacía con Baeva, dijo que recibía ayuda de su familia: “Es que (yo) apenas iba empezando. Tenía trabajos como becario o con posiciones junior en empresas. Entonces todavía no despegaba. Tenía 21 años”.

Finalmente, Alfredo le deseó lo mejor a Irina en su carrera; hace algunos días acudió a verla a la obra “Aventurera” y dijo estar satisfecho con el trabajo de su ex novia. Él desea volver a tener comunicación con ella, pero hasta el momento la actriz no ha hecho ningún comentario sobre lo que Abundis ha revelado en entrevistas.

