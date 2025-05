Martha Julia pone un alto a las preguntas sobre Gabriel Soto y Geraldine Bazán

Luego de anunciarse el rompimiento del compromiso entre Gabriel Soto e Irina Baeva, uno de los nombres que no tardó en sumarse a la ecuación fue el de la actriz Martha Julia. Esto a través de cuestionamientos sobre una posible segunda oportunidad en el amor junto al histrión con el que mantuvo una relación en el año 2000.

Esta premisa no hizo más que reavivar temas de su pasado amoroso, específicamente sobre los rumores que en ese entonces se generaron con respecto a la razón de su separación. Uno de los que más relevancia tomó fue la supuesta infidelidad del galán de telenovelas con Geraldine Bazán, quien años después se convertiría en su esposa y madre de sus dos hijas.

Fue en un intento de poner un alto a esta narrativa que Martha Julia se dijo cansada de las preguntas sobre este tema, argumentando que no le interesa en lo más mínimo mirar hacia el pasado, especialmente cuando se trata de situaciones que en su momento le resultaron dolorosas.

“Ya pasaron tantos años que ya no quiero hablar de nadie que no sea de mi vida ahorita. Sin comentarios. No voy a hablar del tema. Las cosas de mi vida privada se quedan para mí“, dijo ante diversos medios de comunicación.

A pesar de la insistencia por conocer el motivo de su desenlace con Gabriel Soto, la famosa reiteró que hoy prefiere no darle foco a estas polémica, declaración que para muchos solidificó esta teoría: “Fue una bonita telenovela, pero ya no creo mucho en esas cosas“, sentenció.

Además de los dimes y diretes de infidelidad por parte del artista con Geraldine Bazán, Martha Julia también fue blanco de señalamientos por mostrarse cercana a Jorge Kahwagi, con quien se le relacionó sentimentalmente tras su rompimiento. Sin embargo, nunca se confirmó su noviazgo.

