Martha Julia da cátedra de cómo lucir un micro bikini a los 50 años | VIDEO

Este 2023 Martha Julia cumplió 50 años, pero demuestra que la edad es solo un número, pues su ejercitada figura impacta a sus seguidores igual o más que si solo tuviera 20. Prueba de ello es su más reciente publicación en Twitter.

Por medio de la citada red social, la actriz dio una cátedra de cómo lucir un micro bikini al medio siglo de vida, ya que compartió un coqueto video en el que confirma que el ajustado atuendo que eligió en esta ocasión es perfecto para destacar su cuerpo.

“¿Qué tal el calorcito de hoy?”, escribió Martha Julia como descripción del clip que ha causado furor en la plataforma, pues en el mismo luce un ínfimo bañador de dos piezas en color negro con detalles de color en las orillas, mismos que nos revelan la marca.

En el video, se puede apreciar a la famosa sentada en un camastro en la playa, y ella misma grabando el video donde luce el cabello recogido, gafas obscuras y presume de su espectacular anatomía por la parte de enfrente.

Qué tal el calorcito de hoy ??😅❤️🙌😎 pic.twitter.com/TBAFkNpHXs — Martha Julia (@marthajulia_) March 7, 2023

Martha Julia llega excelsa al medio siglo de vida

Apenas el 24 de febrero de 2023, Martha Julia cumplió 50 años y lo celebró con bombo y platillo, pues hizo una publicación en Instagram con una serie de fotos y videos detallando la gran celebración con la cual la agasajaron sus amigos y su hijo.

“Happy birthday to me… Siempre me he sentido muy querida y apapachada por la gente que más amo, ¡Pero esta noche del 24 de feb fue mágica!. No se imaginan lo divertida y consentida que estuve… Otra vuelta más al sol, llena de experiencia, enseñanza y crecimiento en todos los aspectos. ¡Gracias Dios por tanto!”, escribió la actriz.

