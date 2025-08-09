Mauricio Ochmann reacciona a fotos que lo muestran junto a Aislinn Derbez en Madrid

Aunque ya pasaron cinco años de su separación, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez continúan compartiendo momentos en familia por el bien de Kailani, la hija que tienen en común.

Uno de esos momentos se produjo a mediados de julio, luego de que se difundiera un video que los mostraba muy juntitos mientras disfrutaban de un paseo por las calles de Madrid.

En el material, compartido por medio de TikTok, se aprecia ambos caminando en compañía de Kailani por un rinconcito de la capital española.

“Storytime de cuando me encontré a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. Espero haya reconciliación para ser testigo de su amor”, escribió la tiktoker Paola Delgado en la descripción de su publicación, la cual de inmediato se hizo viral.

Tras días de silencio y de rumores, Mauricio Ochmann finalmente ya aclaró, en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, si habría o no reconciliación en puerta con la hija de Eugenio Derbez.

“Estuvimos vacacionando mucho, fuimos a la playa, fuimos a la naturaleza. Me encanta pasar calidad de tiempo, y, bueno, nos encanta la aventura y todo, entonces es como muy padre”, detalló sobre la escapada que se dieron por Europa.

Mauricio, quien desde hace un tiempo mantiene una relación con Lorena González, se dijo extrañado que aún siga siendo noticia la relación que mantiene con la madre de su hija menor, la cual desde su separación ha sido muy cercana.

“No se acostumbran, ni ustedes, ni nadie, pero ojalá que se acostumbren. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia muy linda, muy unida y el vínculo está muy padre”, concluyó sobre ese tema.

