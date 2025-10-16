Aislinn Derbez se coronó como la única mexicana invitada al Victoria’s Secret Fashion Show

La noche del 15 de octubre, Nueva York se volvió testigo de la edición 2025 del Victoria’s Secret Fashion Show, donde decenas de estrellas desfilaron por la alfombra rosada del importante evento de moda. Tal fue el caso de la actriz Aislinn Derbez, quien se coronó como la única invitada de nacionalidad mexicana. ¿Cómo vivió esta experiencia? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta de Instagram, la protagonista de historias como “A la Mala” y “La Casa de las Flores” se dio a la tarea de compartir los mejores momentos que vivió durante su paso por el legendario desfile de la marca de lencería.

Para dicha ocasión, Aislinn Derbez tiró la casa por la ventana al lucir dos atuendos en colaboración con la estilista de las estrellas, Jessica Marmolejo. La primera propuesta, que usó en la fiesta cocktail previa al evento, consistió en un corsé tipo bustier de látex color borgoña y pantalones negros acampanados. Acompañó estas piezas con un saco oversize satinado negro, stilettos y bolso en el mismo tono oscuro.

Mientras que para el show deslumbró con un conjunto monocromático en color blanco, compuesto por pantalones de vestir, blazer largo, un bralette de encaje y con detalles en tul, jugando con el concepto de lencería de la marca.

Sobre estas propuestas en moda, Aislinn Derbez declaró a Us Weekly en Español que su inspiración fue clara desde el principio: “Traté de hacerlo único, de no caer en lo cliché… este evento tiende a ser muy sexy, muy voluptuoso, muy brilloso, y traté de irme hacia otro lado, hacia algo más sofisticado“, indicó.

Por su parte, Victoria’s Secret México reconoció públicamente la histórica participación de la actriz por medio de una publicación en Instagram donde se incluyó el mensaje: “Nueva York brilló con el glamour del cocktail pre-Fashion Show de Victoria’s Secret. Y hoy, estamos emocionadas de compartir que @aislinnderbez es nuestra invitada especial y orgullosa representante de México en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025“.

