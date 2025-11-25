Aislinn Derbez habla por primera vez tras la repentina muerte de su mamá a los 65 años

La actriz mexicana Aislinn Derbez está pasando por momentos muy complicados tras la sorpresiva y repentina muerte de su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien tenía tan solo 65 años.

El deceso de Doña Gabriela se produjo la mañana de este lunes, siendo hasta horas más tarde que la propia Aislinn rompió el silencio y contó toda la verdad tras este inesperado suceso y tras las especulaciones que se suscitaron.

El primera instancia, tal y como lo informó Chamonic, se dijo que la actriz de doblaje había fallecido a causa de un accidente en su hogar, sin embargo, la propia Aislinn ya aclaró qué fue lo que sucedió en realidad.

Por medio de una publicación, que hizo en Instagram Stories, Aislinn dejó en claro que su mamá falleció a causa de un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, se lee al inicio del comunicado que escribió sobre un fondo negro.

A continuación la mamá de la pequeña Kailiani pidió espacio y respeto a los medios de comunicación por el momento tan complicado por el que atraviesa.

“En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, se lee en el resto del texto que compartió y que estuvo acompañado de su firma.

Aislinn Derbez revela que su madre murió de un infarto. (Aislinn Derbez/Instagram) Crédito: Mezcalent

El comunicado de Aislinn tuvo respuesta por parte de Chamonic, quien reiteró que la madre de la actriz no habría muerto a causa de un infarto, sino de otras razones.

“Aislinn dice que su mamá supuestamente falleció de un infarto, pero yo tengo otros datos, pero por respeto dejaré esa versión”, soltó Chamonic en Instagram.

Sigue leyendo: