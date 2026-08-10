Elon Musk promete que Starlink tendrá casi 100 veces más ancho de banda con sus nuevos satélites

Elon Musk volvió a sacudir el tablero de las telecomunicaciones con una promesa que suena casi a ciencia ficción. El fundador de SpaceX aseguró que el ancho de banda disponible para los usuarios de Starlink se multiplicará casi por 100 gracias a la llegada de la nueva generación de satélites de la compañía, conocida como Starlink V3. La cifra no es un capricho de marketing, sino el resultado de una combinación muy concreta, más satélites en órbita y cada uno con muchísima más capacidad individual.

Según explicó Musk en sus propias declaraciones, cada satélite V3 tendrá más de 10 veces el ancho de banda de la versión anterior, y la compañía planea lanzar más de 10 veces la cantidad actual de unidades. Esa combinación de factores es la que dispara el resultado final a niveles casi inimaginables hace apenas un par de años.

Cómo se logra ese salto de ancho de banda

Los números detrás del anuncio son bastante contundentes. Los satélites Starlink V2 actuales manejan alrededor de 96 Gbps de capacidad cada uno, mientras que los nuevos V3 llegarán a 1,024 Gbps por unidad, es decir, diez veces más potencia individual. A eso hay que sumarle que SpaceX planea desplegar hasta 100,000 satélites en total, una cifra que multiplica por diez la constelación actual, que ya supera los 10,000 equipos activos en órbita.

Cuando se multiplica la capacidad por satélite por la cantidad de lanzamientos previstos, la capacidad total por misión salta de 2,600 Gbps a nada menos que 61,000 Gbps una vez que toda la red esté desplegada. Es justo esa combinación de factores la que respalda el anuncio de Musk sobre un incremento de casi 100 veces en el ancho de banda global de la red. Además, los nuevos satélites orbitarán a unos 350 kilómetros de altitud, 200 kilómetros más cerca de la Tierra que los actuales, lo que también ayudará a reducir la latencia y hacer que la conexión se sienta más ágil en tiempo real.

Qué significa esto para quien usa Starlink en casa

Aquí es donde la promesa deja de ser solo una cifra técnica y empieza a tener sentido para cualquiera que use el servicio en su día a día. Hoy en día, un usuario residencial de Starlink suele experimentar velocidades de descarga que rondan entre 100 y 250 Mbps, con subidas de entre 10 y 40 Mbps, dependiendo de la zona y la congestión de la red. Son números decentes, sobre todo para quienes viven en zonas rurales sin fibra, pero todavía lejos de lo que ofrecen los mejores planes de fibra óptica residencial en ciudades grandes.

Con la llegada masiva de los satélites V3, la idea es que esa brecha se achique de forma notable. Starlink ya viene trabajando en su antena “Performance”, capaz de superar los 400 Mbps de descarga en condiciones óptimas, y la compañía ha confirmado que apunta a alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps incluso en las zonas más remotas del planeta, sin necesidad de que el usuario cambie su hardware actual. Eso quiere decir que, en la práctica, la experiencia de navegar, hacer videollamadas, jugar en línea o ver contenido en streaming vía satélite empezará a parecerse mucho más a lo que hoy solo conseguía un cable de fibra enterrado bajo tu calle.

Vale la pena aclarar que esto no ocurrirá de un día para otro. El despliegue de 100,000 satélites es un proceso que tomará años, y factores como la congestión de la red, la cantidad de usuarios conectados en una misma zona y las condiciones climáticas seguirán jugando un papel en la velocidad real que cada persona experimente. Aun así, la dirección del cambio queda clara, y muestra que el internet satelital dejó de ser una alternativa de último recurso para transformarse en un competidor cada vez más serio de la fibra óptica tradicional.

Un cambio que puede transformar la conectividad global

Lo interesante de este anuncio es que no solo beneficia a quienes ya tienen Starlink instalado en su hogar. La mejora en la capacidad total de la red también significa que la compañía podrá atender a muchos más usuarios simultáneamente sin que la calidad del servicio se resienta, algo que hasta ahora había sido uno de los mayores dolores de cabeza en zonas con alta densidad de suscriptores.

Para las regiones rurales o de difícil acceso donde la fibra nunca llegó y probablemente nunca llegue, esta actualización representa una oportunidad enorme de finalmente tener una conexión comparable a la de una gran ciudad. Y para quienes viven en zonas urbanas y ya cuentan con fibra, la sola existencia de una alternativa satelital tan competitiva podría presionar a los proveedores tradicionales a mejorar sus propias ofertas y precios. El anuncio de Musk, en definitiva, no es solo una noticia técnica sobre satélites, es una señal de que la carrera por la conectividad global está entrando en una fase completamente nueva.

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