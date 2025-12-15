Se acabó el “Starlink barato”: el plan de $40 dólares desaparece y así queda la tarifa mínima

Starlink acaba de eliminar en silencio su plan de $40 dólares al mes en Estados Unidos, la que era su tarifa más barata de internet satelital para el hogar. A partir de ahora, la opción más económica para una conexión fija residencial en EE. UU. pasa a ser Starlink Residential Lite por $80 dólares al mes, con promesas de hasta 250 Mbps de descarga pero con varias letras pequeñas importantes.

Starlink borra su plan de $40 dólares

El plan que desaparece se llamaba Residential 100Mbps (también referido como Home 100Mbps) y costaba $40 dólares al mes en las zonas de EE. UU. donde estaba disponible, convirtiéndose en la oferta más barata de Starlink para hogares. A cambio de ese precio ofrecía velocidad de descarga limitada a 100 Mbps, datos “ilimitados” y estaba pensado para usuarios en áreas rurales con menos saturación, donde la red de satélites tenía todavía margen de capacidad.

Su retirada ha sido todo menos transparente: el plan simplemente desapareció de la web y de la app de Starlink, y fueron los propios usuarios quienes empezaron a reportar en foros como Reddit que ya no podían contratarlo ni volver a él después de cambiar de plan, incluso en estados como Nebraska, Illinois o Nevada donde antes sí aparecía. Con este movimiento, Starlink eleva de golpe el “suelo” de precios: de un mínimo de $40 dólares se pasa a que la entrada al servicio fijo residencial cueste, como poco, el doble.

Cuál es ahora el plan más barato de Starlink

Tras la desaparición del plan de $40 dólares, la opción más barata de Starlink para internet fijo en casa en EE. UU. es el plan Residential Lite, por $80 dólares al mes en la mayoría de zonas rurales y suburbanas. Esta modalidad promete velocidades de descarga de hasta 250 Mbps y se ha ido expandiendo por buena parte del país como la alternativa “más asequible” frente al plan Residential estándar.

Sin embargo, hay matices clave: Residential Lite es un plan con tráfico “depriorizado”, es decir, en momentos de congestión de la red tu conexión será la primera en resentirse frente a usuarios del plan estándar de 120 dólares. Aunque en el papel habla de hasta 250 Mbps, los datos de Ookla sitúan la velocidad mediana real de Starlink en EE. UU. alrededor de 105 Mbps, muy cerca de lo que prometía el antiguo plan de $40 dólares, lo que implica que podrías estar pagando el doble por una experiencia parecida en la práctica.

Por encima de Lite, Starlink mantiene el plan Residential “normal” por unos 120 dólares al mes, con velocidades anunciadas de más de 400 Mbps y prioridad de tráfico para quienes necesitan más estabilidad y ancho de banda. La compañía también ofrece planes móviles como Starlink Roam y combinaciones con el equipo Mini, con precios que pueden bajar a unos $50 dólares al mes para usos muy concretos en movilidad, pero no están pensados como sustituto directo del internet fijo en casa.

Qué implica el cambio para los usuarios

Para los hogares que habían visto en el plan de $40 dólares una especie de “tabla de salvación” en zonas sin fibra ni cable, la jugada es clara: o asumen el salto a $80 dólares al mes con Residential Lite, o vuelven a conexiones más lentas y menos fiables como ciertos servicios DSL o inalámbricos fijos. Dado que millones de estadounidenses siguen sin acceso a banda ancha de calidad, la desaparición del plan más barato de Starlink agranda el riesgo de una nueva brecha digital en áreas rurales y remotas.

El plan de $40 dólares, además, solo se ofrecía en regiones con menos usuarios y menos congestión, y todo apunta a que la rápida llegada de nuevos abonados ha tensado la capacidad de la constelación, haciendo poco sostenible mantener ese precio en EE. UU. mientras se priorizan otras zonas y planes más rentables. De hecho, versiones similares del plan de 100 Mbps siguen figurando en mercados como Australia y Canadá, lo que refuerza la idea de que Starlink está afinando precios país por país según la saturación y el poder adquisitivo local.

Aun así, para quienes viven donde no hay alternativas de fibra, cable o 5G fijo, Starlink sigue siendo una de las pocas formas de conseguir una conexión decente, especialmente gracias a su baja latencia frente a otros servicios satelitales clásicos. La clave ahora será que los usuarios comparen muy bien: revisar el mapa de cobertura de Starlink, mirar qué plan está disponible en su zona y asumir que las velocidades son “hasta” y no una garantía, porque con la desaparición del plan de $40 dólares la promesa de internet satelital barato queda, por ahora, en pausa.

Sigue leyendo:

• Starlink en tu iPhone: cómo puedes conectarte al internet de Elon Musk

• Leo Ultra: así quiere Amazon destronar a Starlink en el Internet satelital

• Starlink está a un paso de superar el millonario presupuesto de la NASA