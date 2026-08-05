Elon Musk y SpaceX le declaran la guerra a las grandes operadoras de Estados Unidos

Elon Musk parece dispuesto a meterse en un terreno que hasta hace poco parecía intocable. El fundador de SpaceX está impulsando un plan para construir una red móvil terrestre propia, un movimiento que lo pondría cara a cara contra los gigantes de las telecomunicaciones en EE.UU., entre ellos T-Mobile, AT&T y Verizon.

La jugada no es casualidad ni un capricho de último momento. SpaceX ya cuenta con Starlink, su red de internet satelital que ha revolucionado la conectividad en zonas remotas, y ahora busca dar el siguiente paso natural, transformar esa infraestructura en un servicio de telefonía móvil completo que compita de tú a tú con los operadores tradicionales.

Cómo planea Musk construir su red móvil terrestre

La clave de todo este plan está en el espectro radioeléctrico que SpaceX adquirió a EchoStar por unos $19,600 millones de dólares repartidos en dos acuerdos. Ese espectro no solo sirve para reforzar la conectividad satelital, sino que también tiene componentes terrestres, lo que abre la puerta a instalar antenas, torres y otros equipos en tierra firme.

Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, lo dejó bastante claro durante una llamada con inversionistas. “Sin duda, tenemos la intención de desarrollar el componente terrestre”, afirmó, agregando que la empresa contará no solo con la capacidad de los satélites, sino también con el despliegue de hardware y sistemas necesarios para ofrecer un servicio móvil real.

Lo interesante es que SpaceX no piensa replicar el modelo costoso de torres gigantes que usan las operadoras clásicas. Según reportes recientes, la compañía evalúa desplegar estaciones base más pequeñas y económicas, posibles de instalar en postes de luz, azoteas y otros espacios de fácil acceso, apoyándose en las antenas parabólicas de Starlink para conectarse con la constelación satelital. Esta estrategia le permitiría ahorrarse buena parte de la inversión brutal que normalmente exige construir una red celular desde cero.

Musk apunta directo a los clientes de las grandes operadoras

Musk y su equipo no se andan con rodeos sobre sus intenciones. Shotwell señaló que la compañía espera captar “bastantes” clientes de las tres grandes operadoras móviles del país, una declaración que suena bastante ambiciosa considerando que ese mercado mueve cerca de $600,000 millones de dólares en ingresos combinados.

El propio Musk también se ha referido al tema, dejando claro que anticipa arrebatarle terreno a los operadores establecidos conforme la red híbrida de Starlink madure. La visión detrás de esto es simple, combinar satélites y estaciones terrestres para ofrecer una cobertura que en teoría podría superar lo que hoy entregan las redes convencionales, sobre todo en zonas donde la señal tradicional falla o simplemente no llega.

Eso sí, no todos están convencidos de que esto sea pan comido. Analistas como Craig Moffett, de MoffettNathanson, advierten que a menos que Starlink consiga un acuerdo tipo con algún operador ya establecido, será extraordinariamente difícil que su servicio directo al consumidor logre ser competitivo frente a las telcos en los próximos cinco años. Construir una red nacional desde cero, conseguir espectro adicional y acceder a miles de torres y nodos requiere tiempo y una inversión que se cuenta en miles de millones de dólares.

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