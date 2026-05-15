Google y SpaceX negocian llevar los centros de datos al espacio

Google y SpaceX están en conversaciones para sellar un acuerdo de lanzamiento de cohetes que permitiría desplegar los primeros centros de datos en órbita de la historia. La noticia, revelada por The Wall Street Journal esta semana, representa uno de los movimientos estratégicos más ambiciosos en la historia reciente de la industria tech.

Project Suncatcher, el plan orbital de Google para la IA

Detrás de estas negociaciones hay un proyecto concreto, no solo una idea futurista. Google lleva meses desarrollando Project Suncatcher, una iniciativa para probar satélites equipados con sus propios chips TPU (Tensor Processing Units) alimentados completamente por energía solar y conectados mediante enlaces ópticos.

La propuesta es brillante en su lógica: en el espacio, el sol brilla las 24 horas sin nubes que interrumpan, y el vacío ofrece refrigeración natural, dos de los mayores dolores de cabeza de los centros de datos terrestres. Google planea lanzar un primer prototipo alrededor de 2027, en alianza con Planet Labs.

Lo que vemos aquí es un intento directo de resolver la crisis energética que amenaza con frenar el crecimiento de la IA. Los data centers actuales ya consumen más electricidad que países enteros, y encontrar terrenos y energía para seguir expandiéndolos se vuelve cada vez más difícil.

El papel de SpaceX y su millonario IPO en juego

Que Google esté negociando con SpaceX no es casualidad. Elon Musk lleva meses posicionando a su compañía de cohetes como la gran opción para llevar infraestructura computacional a la órbita terrestre. De hecho, SpaceX ha declarado públicamente que los centros de datos en el espacio son “la próxima frontera” de su negocio.

El contexto financiero también importa. SpaceX se prepara para una salida a bolsa histórica con una valoración estimada de 1.75 billones de dólares, y un acuerdo con Google elevaría enormemente su perfil justo antes del IPO.

Según Reuters, Google confirmó que está hablando con múltiples proveedores de lanzamiento, no solo SpaceX, lo que indica que la competencia en este segmento podría calentarse rápido.

Los retos reales que nadie menciona en los titulares

Estamos ante tecnología aún sin probar a escala real, y los obstáculos son considerables. Estos son los principales desafíos técnicos y económicos que enfrentará cualquier centro de datos orbital:

Costos de lanzamiento , que aunque han bajado con Falcon 9 y Starship, siguen siendo masivos para el hardware necesario

, que aunque han bajado con Falcon 9 y Starship, siguen siendo masivos para el hardware necesario Radiación espacial , que puede degradar los chips electrónicos mucho más rápido que en tierra

, que puede degradar los chips electrónicos mucho más rápido que en tierra Latencia y transmisión de datos , ya que enviar grandes volúmenes de información desde órbita a la Tierra sigue siendo un cuello de botella

, ya que enviar grandes volúmenes de información desde órbita a la Tierra sigue siendo un cuello de botella Mantenimiento y reparaciones, prácticamente imposibles sin tripulación humana en órbita

La clave aquí es que, si Google y SpaceX logran resolver aunque sea la mitad de estos problemas, estarían definiendo el estándar para toda la industria. Amazon, Microsoft y otros actores de cloud no tardarían en seguirlos.

¿Qué es el Project Suncatcher de Google?

Es la iniciativa de Google para desarrollar satélites con chips de inteligencia artificial propios (TPU) alimentados por energía solar en órbita. El objetivo es crear centros de datos espaciales que aprovechen la energía solar continua y la refrigeración natural del vacío. Google planea un primer prototipo para 2027.

¿Por qué Google negocia con SpaceX y no con otra empresa?

SpaceX tiene la mayor flota de cohetes operativos del mundo y es actualmente el proveedor de lanzamiento más económico y frecuente. Además, Elon Musk ha declarado que los data centers orbitales son una prioridad estratégica para SpaceX. Sin embargo, Google también habla con otros proveedores alternativos.

¿Cuándo podríamos ver los primeros centros de datos en el espacio?

Si las negociaciones prosperan, Google apunta a lanzar prototipos de prueba hacia 2027. Un despliegue comercial a gran escala tardaría varios años más, ya que la tecnología todavía debe superar pruebas de radiación, transmisión de datos y viabilidad económica.

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