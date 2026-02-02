SpaceX quiere construir el primer centro de datos en el espacio: el plan solar que podría cambiar la IA

SpaceX quiere llevar el concepto de “infraestructura en la nube” a otro nivel, órbita. La compañía presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) para lanzar una constelación de satélites que funcionarían como centros de datos en el espacio y estarían alimentados por energía solar.

Un centro de datos en el espacio

Según el documento presentado por SpaceX, la empresa pidió autorización a la FCC para desplegar una constelación de hasta 1 millón de satélites con energía solar que “servirán como centros de datos para inteligencia artificial”. La idea, tal como la describe la propia compañía, es que este enfoque sería “la forma más eficiente” de cubrir la demanda acelerada de potencia de cómputo para IA.

Hasta aquí, suena a ciencia ficción con presupuesto infinito, pero el planteamiento tiene una lógica: si lo que hoy llamamos “la nube” está reventando de GPUs y consumo eléctrico, SpaceX está insinuando que parte de ese cómputo podría irse a un entorno donde la energía llega directa del Sol y donde el “terreno” ya no es el limitante. En pocas palabras: centros de datos sin la misma presión sobre redes eléctricas locales aunque con una lista enorme de retos técnicos y regulatorios.

SpaceX, además, no se quedó en el típico lenguaje corporativo de “innovación” y “eficiencia”. En su presentación, la empresa enmarca el proyecto como un primer paso hacia una civilización “Kardashev II”, es decir, una capaz de aprovechar toda la energía del Sol. También lo conecta con la idea de “asegurar el futuro multiplanetario de la humanidad”.

La parte difícil: permisos, escala y basura espacial

El número que más ruido hace es ese “hasta 1 millón” de satélites. Es poco probable que la FCC apruebe esa cifra tal cual y que podría ser una postura inicial para negociar. Y, siendo realistas, tiene sentido: pedir el máximo te deja margen para “ceder” después sin que el proyecto muera.

La FCC ya ha mostrado que, incluso con Starlink, el proceso puede ir por tramos. De hecho, el texto recuerda que recientemente la FCC autorizó a SpaceX a lanzar 7,500 satélites adicionales de Starlink, pero “difirió” la autorización de otros 14,988 que también estaban propuestos. Esa frase (“defer authorization…”) es básicamente el regulador diciendo: “ok, pero no tan rápido”.

Y hay otro elefante flotando en la habitación como lo es el congestionamiento orbital. Actualmente hay alrededor de 15,000 satélites artificiales orbitando la Tierra, según la Agencia Espacial Europea (ESA), y que ya están generando problemas de contaminación y escombros. Si hoy ya cuesta coordinar órbitas, evitar colisiones y gestionar basura espacial, imagina sumar capas y capas de “data centers satelitales” que, encima, podrían requerir reemplazos frecuentes.

Aquí el debate no es solo “qué tan cool suena”, sino qué tan sostenible es. Porque un centro de datos en Tierra se puede modernizar con menos fricción física; en órbita, cada upgrade depende de lanzamientos, de logística espacial y de planes de desorbitado responsables para no dejar chatarra dando vueltas durante décadas.

Si esto avanza, podríamos estar viendo el inicio de un modelo híbrido donde el cómputo para IA no vive solo en megacentros de datos terrestres, sino también en infraestructura espacial especializada. Eso no significa que mañana tu app favorita va a correr “en el espacio”, pero sí que el ecosistema de IA (entrenamiento, inferencia, almacenamiento, interconexión) está buscando salidas creativas al cuello de botella energético y de capacidad.

