Hispano acusado de doble intento de asesinato de familiares en Los Ángeles

Un hombre hispano fue acusado de dos cargos de intento de asesinato de una madre y su hijo adolescente que fueron atacados la semana pasada en su domicilio en Hawthorne, informó el Departamento del Sheriff el condado de Los Ángeles (LASD).

Juan Aguilar-Álvarez, quien presuntamente es pariente de las dos víctimas, fue acusado este miércoles 4 de noviembre del 2026 después de que los investigadores del LASD presentaron el caso ante la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, Aguilar-Álvarez fue identificado inicialmente como persona de interés y detenido por un cargo no relacionado con el ataque, que ocurrió la noche del 29 de octubre en la cuadra 4000 de 139th Street.

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La madre y su hijo permanecen hospitalizados en condición crítica debido a las graves heridas, informaron este miércoles las autoridades del condado de Los Ángeles.

Según los primeros informes, las dos víctimas fueron encontradas heridas por el esposo de la mujer cuando este regresó a la vivienda.

Testimonios de los vecinos entrevistados por la cadena KTLA dijeron que el hermano de la mujer vivía con la familia y no descartaban que pudiera estar involucrado en el ataque.

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A pesar de que las autoridades confirmaron que Aguilar-Álvarez es pariente de las dos víctimas, no especificaron el grado de parentesco exacto.

“Me imagino llegar a casa después del trabajo, abrir la puerta y ver a tu hijo y a tu esposa tirados. No quiero dar detalles, pero no es algo que le desearía a nadie”, expresó la vecina Erika González, quien fue la persona que reportó el incidente al 911.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar, donde encontraron a las dos víctimas con lesiones graves, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital.

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En un comunicado de prensa inicial, el LASD informó que un médico de urgencias había declarado a la mujer en estado crítico, y que no se esperaba que pudiera sobrevivir. Sin embargo, casi una semana después del ataque, tanto ella como su hijo permanecen con vida, aunque todavía en condición grave.

Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades del condado de Los Ángeles no habían reportado un posible móvil del ataque ni la forma en que la madre y el hijo resultaron heridos.

No se tienen detalles adicionales en relación con los cargos contra Aguilar-Álvarez ni si tiene programada alguna comparecencia ante un tribunal.

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