Decenas de personas detenidas en operativo contra tomas de calle en Los Ángeles

Un operativo contra las tomas de control de calle y la conducción temeraria durante el fin de semana dejó como resultado la detención de 38 personas por alguaciles del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

El Grupo de Trabajo para el Control de Calles del LASD llevó a cabo el operativo entre el 25 y el 27 de septiembre en incidentes que ocurrieron en Compton, Carson y Century City.

Los alguaciles emitieron 127 multas, retiraron de circulación 25 vehículos e incautaron dos armas de fuego.

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Funcionarios del LASD calificaron el operativo como un “aumento significativo en la actividad policial y la rendición de cuentas”.

El operativo del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles es en respuesta a los incidentes que se han registrado en la ciudad de Los Ángeles y en otras localidades del condado en los que ocurrieron robos y actos de vandalismo.

La operación se centró en la ocupación de intersecciones de calles, la conducción temeraria, las carreras callejeras ilegales y otras actividades peligrosas que amenazan la seguridad pública.

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Entre las redadas de los oficiales se incluyeron carreras callejeras en Carson y una ocupación de la calle en Compton, en la que participaron más de 200 personas.

Las ocupaciones ilegales de calles y las carreras callejeras no son reuniones inofensivas, aseguró el departamento del sheriff.

“Los conductores que realizan maniobras peligrosas a alta velocidad pueden perder el control de sus vehículos, poniendo en grave riesgo de lesiones o muerte a espectadores, peatones, otros automovilistas y residentes cercanos”, dijo el LASD.

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“Estas ocupaciones también pueden bloquear intersecciones y carreteras, dificultar la respuesta de los servicios de emergencia, dañar la propiedad pública y privada, y crear condiciones peligrosas para las comunidades aledañas”, agregaron los funcionarios del LASD.

Las autoridades mencionaron que la presencia de armas de fuego en algunos incidentes aumentaba aún más el riesgo de violencia y daños graves.

El LASD instó a los residentes del condado a denunciar los bloqueos en intersecciones, las carreras clandestinas y otras formas de conducción peligrosa ante la agencia policial de su localidad.

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“Si se encuentra ante una situación de ocupación de calle, manténgase a una distancia segura, evite la zona siempre que sea posible y póngase en contacto con las fuerzas del orden”, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

La agencia informó que continuarán las operaciones por parte del Grupo de Trabajo de Toma de Control de Calles del LASD.

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