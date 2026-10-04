Hispano acusado por sospecha de asesinato en Los Ángeles

Un hispano fue arrestado como sospechoso de asesinato tras el descubrimiento de los restos de un hombre reportado como desaparecido en el acueducto de Los Ángeles, informó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

En un comunicado, el LASD identificó a Steven Méndez, de 45 años y residente de Lancaster, fue identificado como el presunto responsable del homicidio.

Familiares reportaron como desaparecido a Alejandro Casillas Jr., de 33 años, desde el 31 de mayo de 2026, cuando fue visto por última vez alrededor de las 3:00 a.m. en el área de la intersección de Avenue F y West 40th Street, en Lancaster.

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Unos días después, el 5 de junio, los restos de Casillas fueron encontrados en el acueducto de Los Ángeles.

Los estudios del médico forense del condado de Los Ángeles determinaron que Casillas había fallecido como consecuencia de múltiples heridas de bala, por lo que su muerte fue clasificada como homicidio.

Después de varios meses de investigación, los detectives identificaron a Méndez como sospechoso del homicidio. El hispano fue localizado el 29 de septiembre y fue arrestado por las autoridades.

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“El caso fue presentado ante la fiscalía del condado de Los Ángeles, que presentó un cargo de asesinato contra Méndez“, informó el LASD.

Hasta este domingo 4 de octubre, no se habían proporcionado más detalles del caso, como el móvil del homicidio o si se conocían previamente el sospechoso y la víctima.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en la investigación, debe llamar al Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles al 213-229-1700.

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Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o hacerlo en su sitio web en este enlace.

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