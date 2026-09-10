Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. disminuyen ligeramente durante la primera semana de septiembre

Según datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyó ligeramente durante la primera semana de septiembre en medio de un moderado ritmo de despidos.

De acuerdo con los datos presentados por la entidad en su informe semanal, las solicitudes por desempleo disminuyeron a 1,000, ubicándose en las 206,000 estacionalmente, cifra ligeramente por encima de las 205,000 pronosticadas por los economistas; no obstante, se mantienen en el rango de las 212,000 desde mediados de julio.

El informe semanal presentado por el Departamento de Trabajo muestra en parte cómo está la salud del mercado laboral, uno de los sectores que más ha sido fuertemente afectado este año por la incertidumbre económica provocada por el conflicto en Oriente Medio y el disparo de la inflación.

Durante la primera semana de septiembre, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) también informó que la economía estadounidense agregó 162,000 empleos no agrícolas en el mes de agosto, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en los 4.1%.

El análisis de BLS destaca que el sector donde hubo mayor contratación fue en servicios de alimentos y bebidas con 59,000 nuevos puestos de trabajo, seguido de educación del gobierno local con otros 42,000 puestos adicionales.

En cuanto al sector privado, la empresa de procesamiento de nóminas ADP indicó en su informe que en el mes pasado se añadieron tan solo 38,000 puestos de trabajo, en medio de una tendencia de “pocos despidos y pocas contrataciones”.

Las áreas de mayor contratación fueron educación y salud, con 45,000 puestos de trabajo, ocio y la hostelería (16,000); y actividades financieras y otros servicios, con 6,000 cada uno.

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