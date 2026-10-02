Buscar trabajo se vuelve más difícil en EE.UU.: estos son los sectores que todavía generan empleos

Encontrar un nuevo trabajo en Estados Unidos está tomando más tiempo. El informe laboral publicado este 2 de octubre por la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics) mostró que las empresas agregaron apenas 29,000 empleos en septiembre, frente a los aproximadamente 90,000 que esperaban los economistas. La tasa de desempleo, además, pasó de 4.1% a 4.2%.

El dato confirma algo que muchos solicitantes ya perciben: las empresas no están despidiendo trabajadores de forma masiva, pero tampoco están contratando al ritmo de otros años. Los economistas describen esta situación como un mercado de “pocas contrataciones y pocos despidos”, especialmente complicado para quienes están desempleados o quieren cambiar de empleo.

No todos los sectores, sin embargo, se comportan igual. El reporte del BLS muestra que salud, construcción y manufactura todavía consiguieron aumentar sus nóminas durante septiembre, aunque el crecimiento general del empleo prácticamente se frenó.

Salud sigue creando empleos, aunque a menor velocidad

El sector de salud agregó 17,000 puestos en septiembre, el mayor incremento entre las grandes actividades analizadas.

La mayor parte del crecimiento estuvo en los servicios médicos ambulatorios, que incorporaron unos 13,000 empleos, y en hospitales, con aproximadamente 12,000. En cambio, los centros de enfermería y cuidado residencial perdieron unos 9,000 puestos.

El dato es positivo para quienes buscan trabajo en hospitales, clínicas y servicios de atención médica, aunque incluso este sector está perdiendo impulso: durante los últimos 12 meses había creado un promedio de 33,000 puestos mensuales, casi el doble del aumento registrado en septiembre.

Puedes ver: Estos son los 10 empleos que tendrán más oportunidades en EE.UU. durante los próximos 10 años

Construcción mantiene la demanda de trabajadores

La construcción sumó 11,000 empleos durante septiembre y continúa mostrando una de las tendencias más estables del mercado laboral.

En los últimos 12 meses, el sector agregó un promedio de alrededor de 10,000 trabajadores cada mes. El crecimiento reciente se concentró especialmente en contratistas especializados de construcción no residencial, que sumaron unos 12,000 puestos.

Para quienes buscan trabajo en oficios, mantenimiento, instalaciones y proyectos comerciales, es uno de los sectores que todavía merecen atención, aunque el BLS considera que el cambio mensual de la industria en general fue relativamente pequeño.

La manufactura también sumó puestos

Las fábricas agregaron aproximadamente 9,000 empleos en septiembre. La cifra no supone un boom de contrataciones, pero muestra una recuperación respecto de finales de 2025: desde diciembre, la manufactura acumula unos 72,000 puestos adicionales. En septiembre destacaron la fabricación de plásticos y productos de caucho y la producción de maquinaria, con unos 5,000 empleos más en cada segmento.

Dónde el empleo dejó de crecer

En buena parte de la economía el panorama fue mucho más débil. El BLS informó que prácticamente no hubo cambios significativos en retail, transporte y almacenamiento, hotelería y restaurantes, servicios profesionales, información, comercio mayorista y servicios sociales.

Las actividades financieras perdieron alrededor de 7,000 puestos en septiembre y acumulan 129,000 empleos menos desde su máximo reciente de mayo de 2025.

AP señala además que el gobierno federal, estatal y local redujo unos 17,000 puestos durante el mes y los servicios profesionales y empresariales perdieron aproximadamente 9,000.

Puedes ver: Estos trabajos crecerán más rápido a pesar de la inteligencia artificial en la próxima década

Por qué ahora cuesta más conseguir trabajo

Septiembre no fue un caso aislado. El gobierno también corrigió hacia abajo los datos anteriores.

Julio, que inicialmente aparecía con creación de empleo, terminó registrando una pérdida de 10,000 puestos, mientras que agosto fue revisado de 162,000 a 133,000. En conjunto, julio y agosto tuvieron 60,000 empleos menos de los calculados anteriormente.

Otro indicador ayuda a explicar lo que está ocurriendo. En agosto había alrededor de 7.1 millones de vacantes en Estados Unidos, pero el ritmo de contratación se mantiene bajo. Eso significa que todavía existen oportunidades publicadas, aunque las empresas parecen ser más cautelosas a la hora de incorporar personal.

Para quien pierde el empleo, además, volver al mercado puede tomar más tiempo. En septiembre había 1.9 millones de personas desempleadas desde hacía 27 semanas o más, equivalentes al 27.1% de todos los desempleados.

Puedes ver: ¿Cuáles son los estados en EE.UU. con el mayor índice de empleo en 2026?

Qué está pasando con el empleo entre los hispanos

La tasa de desempleo entre los trabajadores hispanos o latinos fue de 4.7% en septiembre, prácticamente sin cambios frente al 4.8% de agosto, según el BLS.

En el conjunto de la población, 485,000 personas se incorporaron a la fuerza laboral durante septiembre. Parte del aumento del desempleo a 4.2% responde precisamente a que más personas comenzaron a buscar trabajo sin encontrarlo inmediatamente.

Los salarios también perdieron velocidad. El salario promedio por hora alcanzó $37.81, apenas 5 centavos más que en agosto, y creció 3% durante los últimos 12 meses, el menor avance interanual desde 2021.

Para quienes están buscando empleo ahora, los datos no muestran un mercado en caída libre, pero sí uno mucho más selectivo. Salud, construcción y algunos segmentos manufactureros siguen generando puestos; en muchas otras industrias, cambiar de trabajo o conseguir uno nuevo requiere más tiempo que hace apenas unos años.

Sigue leyendo:

Aceptan el trabajo y luego desaparecen: el “ghosting” de la Generación Z preocupa a las empresas

USCIS sube tarifas en octubre: estos trámites serán más caros y podrían ser rechazados si pagas mal