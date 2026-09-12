Estos son los 10 empleos que tendrán más oportunidades en EE.UU. durante los próximos 10 años

El mercado laboral de Estados Unidos se prepara para una transformación importante durante los próximos años. Las nuevas proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran cuáles serán las profesiones con mayor crecimiento entre 2025 y 2035, y el resultado deja una señal bastante clara: la salud, la tecnología y las energías renovables tendrán un papel protagonista.

De acuerdo con las estimaciones de la BLS, la economía estadounidense sumará alrededor de 5.9 millones de empleos durante ese periodo. El número total de puestos de trabajo pasaría de 170.3 millones en 2025 a 176.2 millones en 2035, lo que representa un crecimiento de 3.5%.

Aunque se trata de un avance importante, el ritmo será más lento que el registrado durante la década anterior. Entre 2015 y 2025, el empleo en Estados Unidos creció 10.9%.

Para quienes están pensando en cambiar de carrera, capacitarse o buscar una profesión con buenas perspectivas, estas son las 10 ocupaciones que más crecerían durante la próxima década.

1. Enfermeros especializados

Los enfermeros especializados encabezan las proyecciones de la BLS, con un crecimiento esperado de 41% entre 2025 y 2035.

Ese porcentaje equivale a unos 137,800 nuevos puestos de trabajo, convirtiendo a esta profesión en una de las grandes apuestas del mercado laboral estadounidense.

El crecimiento está relacionado principalmente con el aumento de la población de mayor edad y la necesidad de contar con más servicios médicos. A medida que las personas envejecen, también aumenta la demanda de atención médica y de servicios que permitan a los pacientes recibir cuidados fuera de los hospitales.

2. Instaladores de paneles solares

La transición hacia fuentes de energía renovable también abrirá oportunidades laborales.

Los instaladores de paneles solares fotovoltaicos ocuparán el segundo lugar, con un crecimiento proyectado de 36.5%, equivalente a unos 11,300 empleos adicionales para 2035.

La BLS espera que la demanda de electricidad aumente de manera significativa durante la próxima década, algo que podría impulsar tanto la instalación de sistemas solares como otras actividades relacionadas con la generación y distribución de energía.

3. Científicos de datos

La tecnología también aparece entre las profesiones con mejores perspectivas. Los científicos de datos ocuparán el tercer puesto de la lista, con un crecimiento previsto de 34.6%.

Eso significaría aproximadamente 95,400 empleos nuevos durante el periodo analizado.

El crecimiento de esta profesión está vinculado con la enorme cantidad de información que generan actualmente las empresas y con la necesidad de analizar esos datos para tomar decisiones, desarrollar productos y automatizar procesos.

4. Técnicos de turbinas eólicas

Las energías renovables vuelven a aparecer en el cuarto lugar.

Los técnicos encargados de instalar y mantener turbinas eólicas tendrían un crecimiento del empleo de 29.5% entre 2025 y 2035.

En términos de puestos, la BLS calcula unos 3,500 empleos adicionales.

Aunque el número de nuevos puestos es menor que en otras profesiones de la lista, el porcentaje de crecimiento coloca a esta ocupación entre las que tendrán una expansión más rápida en Estados Unidos.

5. Gerentes de servicios médicos y de salud

El sector de la salud domina buena parte de la clasificación y los gerentes de servicios médicos y de salud ocupan el quinto lugar.

La BLS proyecta un crecimiento de 24.2%, con unos 155,100 puestos nuevos durante la próxima década.

De hecho, esta profesión registraría el mayor aumento en cantidad de empleos entre las ocupaciones incluidas en la lista.

Estos profesionales se encargan de coordinar y administrar diferentes áreas de hospitales, clínicas, consultorios y otros servicios relacionados con la atención médica.

6. Asistentes de fisioterapia

Los asistentes de fisioterapia también tendrán una fuerte expansión, con un crecimiento previsto de 23% entre 2025 y 2035.

La proyección representa aproximadamente 26,200 nuevos empleos.

El envejecimiento de la población es nuevamente uno de los factores que puede impulsar esta demanda, ya que los adultos mayores suelen requerir más servicios de rehabilitación y recuperación física.

7. Técnicos psiquiátricos

En el séptimo lugar aparecen los técnicos psiquiátricos, una profesión que podría crecer 22.3% durante la próxima década.

La BLS calcula que se crearían unos 36,000 puestos de trabajo adicionales.

La mayor necesidad de servicios relacionados con la salud mental y la atención especializada podría contribuir a aumentar la demanda de estos trabajadores en hospitales y otros centros de atención.

8. Científicos de investigación informática y de la información

La innovación tecnológica también generará oportunidades para los científicos de investigación informática y de la información.

Esta ocupación tendría un crecimiento proyectado de 21.8%, con aproximadamente 8,400 empleos nuevos hasta 2035.

Se trata de profesionales que trabajan en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías informáticas, incluyendo áreas que pueden estar relacionadas con inteligencia artificial, sistemas computacionales y otras herramientas avanzadas.

9. Auxiliares de terapia ocupacional

Los auxiliares de terapia ocupacional ocupan el noveno lugar, con un crecimiento estimado de 21.5%.

La BLS calcula que esta profesión podría sumar unos 11,200 empleos durante la próxima década.

Estos trabajadores ayudan a los profesionales de terapia ocupacional a proporcionar atención a personas que necesitan recuperar o mejorar habilidades necesarias para realizar actividades cotidianas.

10. Técnicos médicos oftalmológicos

La lista se cierra con los técnicos médicos oftalmológicos, cuya ocupación tendría un crecimiento proyectado de 21.4% entre 2025 y 2035.

En términos de empleo, esto representaría unos 15,500 puestos adicionales.

La demanda de servicios relacionados con la visión también podría aumentar conforme crece y envejece la población estadounidense.

¿Por qué la salud tendrá tanto peso en el mercado laboral?

Hay un patrón que salta a la vista en las proyecciones: la mayoría de los empleos con mayor crecimiento están relacionados con la atención médica.

La BLS explica que el envejecimiento de la población estadounidense será uno de los principales motores de esta tendencia. A medida que aumenta la edad, también crece la probabilidad de necesitar atención médica, rehabilitación, cuidados personales y otros servicios.

Eso ayudará a impulsar no solo a médicos y enfermeros, sino también a trabajadores que desempeñan funciones administrativas, técnicas y de apoyo dentro del sistema de salud.

Tecnología y energía también ofrecen oportunidades

Aunque la salud domina el listado, las proyecciones también muestran hacia dónde se dirige la economía estadounidense.

Los científicos de datos y los especialistas en investigación informática reflejan la creciente importancia de la tecnología, mientras que los instaladores de paneles solares y técnicos de turbinas eólicas muestran el avance de las energías renovables.

Para quienes buscan una profesión con futuro, estos sectores podrían representar oportunidades interesantes durante los próximos 10 años.

Eso sí, un mayor crecimiento del empleo no significa necesariamente que todas estas profesiones sean fáciles de conseguir ni que tengan los salarios más altos. La formación requerida, las certificaciones, la ubicación y la experiencia pueden marcar una gran diferencia.

Lo que sí dejan claro las proyecciones de la BLS es que el mercado laboral de Estados Unidos seguirá cambiando, y quienes se preparen desde ahora para las áreas con mayor demanda podrían tener mejores oportunidades a medida que avance la próxima década.

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